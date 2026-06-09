Минпросвещения опровергло слухи о смене срока школьного обучения

Акцент сместится на совершенствование существующей системы

09 июня 2026, 10:14, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Замглавы Минпросвещения России Владимир Желонкин заявил в интервью РИА Новости, что ведомство не планирует ни сокращать, ни увеличивать срок школьного обучения. По словам представителя министерства, 11‑летнее образование признано оптимальным вариантом.

Желонкин подчеркнул, что в настоящее время у Минпросвещения нет каких‑либо инициатив по изменению продолжительности обучения в школах. Вместо этого ведомство сосредоточено на совершенствовании существующей системы образования и доработке федеральных государственных образовательных стандартов — причем в рамках уже установленного 11‑летнего срока обучения. Ранее Минпросвещения опровергло слухи о введении второго обязательного языка в школах.