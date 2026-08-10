Государство фиксирует факт, квалифицирует удар и готовит ответ

10 августа 2026, 16:16, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ответ на нападение на Нижнекамск Россия может предпринять меры против украинских подразделений, причастных к теракту, а также собрать доказательства для привлечения к ответственности киевского режима, заявил в интервью изданию "Абзац" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Кроме того, он отметил необходимость удара по логистике, чтобы остановить поставки западного вооружения на Украину.

«Есть два варианта ответа России. Первый – политико-дипломатический, это правовое определение действиям киевского режима и привлечение к ответственности. Второй и наиболее действенный – военный ответ по подразделениям, которые непосредственно задействованы в совершении данного преступления. Те, кто наносит удары по гражданским целям, должны быть уничтожены. Также Украина должна перестать получать вооружение, которое используется для террористических актов, значит, логистика должна быть сломана. Оба этих варианта ответа будут задействованы независимо друг от друга», – заявил Мирошник.

Посол также отметил, что страны, оказывающие финансовую и военную поддержку Украине и блокирующие расследования ее действий, значительно уменьшают возможность международного давления на киевский режим.

Ранее amic.ru писал, что число жертв атаки БПЛА в Белгороде выросло до шести.