12 погибших, 39 пострадавших. Нижнекамск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ
Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре
10 августа 2026, 14:03, ИА Амител
В Нижнекамске произошла атака беспилотников, в результате которой погибли 12 человек и еще 39 получили ранения разной степени тяжести. Эти сведения приводит SHOT, демонстрируя масштаб трагедии, поразившей регион.
«Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев официально подтвердил факт нападения, охарактеризовав ситуацию как крайне серьезную», - пишет издание.
В настоящее время все силы экстренных служб направлены на оказание медицинской помощи пострадавшим и ликвидацию последствий. В городских больницах врачи прилагают все усилия для спасения жизней раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.
В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, как сообщили в пресс-службе главы республики.
Ранее сообщалось, что семь сотрудников погибли во время атаки БПЛА на логистический центр Wildberries.
14:06:27 10-08-2026
Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!
14:15:24 10-08-2026
Гость (14:06:27 10-08-2026) Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!... А вы готовы жить по законам военного времени?
14:23:02 10-08-2026
Гость (14:06:27 10-08-2026) Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!... Без объявления можешь пойти воевать, кто тебе мешает?
14:25:18 10-08-2026
Гость (14:06:27 10-08-2026) Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!...
Иди и воюй. Военкоматы открыты с понедельника по пятницу
17:34:33 10-08-2026
Неужели блокировки интернета и белые списки не дают результатов?
Как они летят то ?
17:40:09 10-08-2026
пора всерьёз спросить с тех, кто наводит оружие на российские объекты и кто предоставляет разведданные
21:17:40 10-08-2026
гость (17:40:09 10-08-2026) пора всерьёз спросить с тех, кто наводит оружие на российски... Пора бы получить ответ - до коле это будет продолжаться в тылу нашей страны???