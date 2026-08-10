12 погибших, 39 пострадавших. Нижнекамск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ

Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре

10 августа 2026, 14:03, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В Нижнекамске произошла атака беспилотников, в результате которой погибли 12 человек и еще 39 получили ранения разной степени тяжести. Эти сведения приводит SHOT, демонстрируя масштаб трагедии, поразившей регион.

«Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев официально подтвердил факт нападения, охарактеризовав ситуацию как крайне серьезную», - пишет издание.

В настоящее время все силы экстренных служб направлены на оказание медицинской помощи пострадавшим и ликвидацию последствий. В городских больницах врачи прилагают все усилия для спасения жизней раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, как сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников погибли во время атаки БПЛА на логистический центр Wildberries.