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12 погибших, 39 пострадавших. Нижнекамск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ

Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре

10 августа 2026, 14:03, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru
Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В Нижнекамске произошла атака беспилотников, в результате которой погибли 12 человек и еще 39 получили ранения разной степени тяжести. Эти сведения приводит SHOT, демонстрируя масштаб трагедии, поразившей регион.

«Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев официально подтвердил факт нападения, охарактеризовав ситуацию как крайне серьезную», - пишет издание.

В настоящее время все силы экстренных служб направлены на оказание медицинской помощи пострадавшим и ликвидацию последствий. В городских больницах врачи прилагают все усилия для спасения жизней раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, как сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников погибли во время атаки БПЛА на логистический центр Wildberries.

Происшествия Россия Беспилотники
       

Комментарии 7

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Гость

14:06:27 10-08-2026

Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!

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ВВП

14:15:24 10-08-2026

Гость (14:06:27 10-08-2026) Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!... А вы готовы жить по законам военного времени?

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Гость

14:23:02 10-08-2026

Гость (14:06:27 10-08-2026) Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!... Без объявления можешь пойти воевать, кто тебе мешает?

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Гость

14:25:18 10-08-2026

Гость (14:06:27 10-08-2026) Когда это закончится???? Объявляйте войну!!!...
Иди и воюй. Военкоматы открыты с понедельника по пятницу

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Гость

17:34:33 10-08-2026

Неужели блокировки интернета и белые списки не дают результатов?
Как они летят то ?

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гость

17:40:09 10-08-2026

пора всерьёз спросить с тех, кто наводит оружие на российские объекты и кто предоставляет разведданные

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Гость

21:17:40 10-08-2026

гость (17:40:09 10-08-2026) пора всерьёз спросить с тех, кто наводит оружие на российски... Пора бы получить ответ - до коле это будет продолжаться в тылу нашей страны???

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