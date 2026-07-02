Мишек в столичном зоопарке угостили мороженым с клубничным вареньем
Хозяева тайги спасаются от жары с помощью любимого лакомства
02 июля 2026, 16:40, ИА Амител
Бурых медведей в Московском зоопарке побаловали мороженым с овощами, рыбой, а на десерт — с клубничным вареньем.
Как рассказала директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале, такой рацион помогает животным пережить жару:
«С наступлением теплой погоды жарко становится всем: и людям, и обитателям зоосада. Но у наших киперов есть свой секретный способ подарить животным прохладу и радость. Для наших бурых медведей специалисты подготовили по-настоящему летнее угощение — мороженое».
Она подчеркнула, что холодный обед не покупали в магазине, это настоящий медвежий деликатес.
«Мишки оценили старания сотрудников по достоинству: хрустели, облизывались и явно почувствовали себя чуточку счастливее в жаркий день. Такие угощения — не просто развлечение, а важная часть заботы о животных: они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку, ведь чтобы добраться до лакомства, нужно постараться», — отметила Акулова.
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