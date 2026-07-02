Мишек в столичном зоопарке угостили мороженым с клубничным вареньем

Хозяева тайги спасаются от жары с помощью любимого лакомства

02 июля 2026, 16:40, ИА Амител

Мишка ест мороженое с вареньем в Московском зоопарке / Фото: Светлана Акулова

Бурых медведей в Московском зоопарке побаловали мороженым с овощами, рыбой, а на десерт — с клубничным вареньем.

Как рассказала директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале, такой рацион помогает животным пережить жару:

«С наступлением теплой погоды жарко становится всем: и людям, и обитателям зоосада. Но у наших киперов есть свой секретный способ подарить животным прохладу и радость. Для наших бурых медведей специалисты подготовили по-настоящему летнее угощение — мороженое».

Она подчеркнула, что холодный обед не покупали в магазине, это настоящий медвежий деликатес.