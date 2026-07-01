Взрослеющих рысят сняли во время "масштабной экспедиции" в барнаульском зоопарке. Видео
Малыши все норовят сбежать от родителей
01 июля 2026, 22:45, ИА Амител
Рысенок в барнаульском зоопарке / Фото: скриншот видео
В "Лесной сказке" показали подрастающих рысят, которые совсем недавно появились на свет.
Сотрудники зоопарка отмечают, что любознательность малышей не знает границ. Поэтому они периодически отправляются в "масштабные экспедиции" для исследования вольера.
«Любознательность наших маленьких рысят растет быстрее их самих. Котята активно исследуют вольер, норовят сбежать подальше от родителей, но не тут-то было», — написали в соцсетях "Лесной сказки".
07:17:31 02-07-2026
Замечательные киски)
10:41:35 02-07-2026
Смотришь на них и даже не скажешь, что это грозный хищник.