Взрослеющих рысят сняли во время "масштабной экспедиции" в барнаульском зоопарке. Видео

Малыши все норовят сбежать от родителей

01 июля 2026, 22:45, ИА Амител

Рысенок в барнаульском зоопарке / Фото: скриншот видео

В "Лесной сказке" показали подрастающих рысят, которые совсем недавно появились на свет.

Сотрудники зоопарка отмечают, что любознательность малышей не знает границ. Поэтому они периодически отправляются в "масштабные экспедиции" для исследования вольера.