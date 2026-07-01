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Взрослеющих рысят сняли во время "масштабной экспедиции" в барнаульском зоопарке. Видео

Малыши все норовят сбежать от родителей

01 июля 2026, 22:45, ИА Амител

Рысенок в барнаульском зоопарке / Фото: скриншот видео
Рысенок в барнаульском зоопарке / Фото: скриншот видео

В "Лесной сказке" показали подрастающих рысят, которые совсем недавно появились на свет. 

Сотрудники зоопарка отмечают, что любознательность малышей не знает границ. Поэтому они периодически отправляются в "масштабные экспедиции" для исследования вольера.

«Любознательность наших маленьких рысят растет быстрее их самих. Котята активно исследуют вольер, норовят сбежать подальше от родителей, но не тут-то было», — написали в соцсетях "Лесной сказки". 

Барнаул дикие животные Хорошие новости Барнаульский зоопарк
       

Комментарии 2

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Гость

07:17:31 02-07-2026

Замечательные киски)

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Гость

10:41:35 02-07-2026

Смотришь на них и даже не скажешь, что это грозный хищник.

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