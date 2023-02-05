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Митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ прошёл в Рубцовске

Горожане также высказались об экологических проблемах, которые не решаются

05 февраля 2023, 16:48, ИА Амител

5 февраля в Рубцовске состоялся митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в социальных сетях рассказала Вероника Лапина.

Люди собрались, чтобы высказаться против удорожания вывоза мусора и отопления. Также они поговорили о проблемах экологии. Жалобы граждан на чёрный снег не приводят к разрешению ситуации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ согласовали. Он состоится 12 февраля.

Жителям Бийска в проведении аналогичного мероприятия отказали уже несколько раз.

 

Комментарии 10

  • И после этого хоровода, со всей проллетарской ненавистью, сына врага-народа СтёпуСолженицина ,заведующего СГК, отправили уран в корзина таскать? Или БеломорКанал реставрировать ??
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно, сколько можно терпеть издевательство с бесконечным ростом платежей на всё. Давайте выдавим из себя рабов и изменим к себе отношение власти. Мы не рабы бессловесные.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • "Люди собрались, чтобы высказаться против удорожания вывоза мусора и отопления. Также они поговорили о проблемах экологии." - поговорили? Разошлись. Решили бы не платить - был бы эффект
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно разобраться куда уходят деньги!
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Надо же чиновникам с богатея и компенсировать личный ущерб от санкций---- Ваня просто обязан помочь им жить по- королевски.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле аналогичный митинг состоится 12 февраля в 12.00 в сквере им. Титова. Приходим все, кто недоволен нынешним положением дел в ЖКХ и непомерным для очень многих жителей барнаула ростом цен на услуги ЖКХ и особенно отопления! Приходим, заявляем о своем мнении, а не ноем с дивана! Чем больше соберется народу, тем больше резонанс и шанс изменить текущее положение дел. Только не надо слов- что это ничего не изменится. Всегда есть выбор- делать или нет. Нет ничего хуже молчаливого согласия! Может хватит уже быть безропотной массой!7
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Почему во всех странах Европы да и уже скоро всего мира уровень жизни выше? Ответ прост, там на 1 процент поднимут что то и уже люди на улице, они отстаивают свои права а у нас все дорожает бесконечно, зарплаты прежние и все молчат, откуда у чиновников такие дорогие автомобили и дома не соответствует заработной плате??? Вот поэтому и дальше у нас иномарки которым лет 20 считаются элитными, а в странах их производящих они на свалке
    06 февраля, Гость   Ответить
  • По всей стране тарифы одновременно подняли. Значит есть повсеместная договорённость. И никто бы на это не пошёл без указания сверху. Наверняка всё согласовано с "вождём". А "вождь" своих решений никогда не меняет и не отменяет.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • На местах свои вожди, главное что верность главному демонстрируют и делают, что хотят.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, зачем вы им платите,я вот лично никогда ни кому не плачу и не собираюсь мало того у них надо брать и не отдавать
    07 февраля, Гость   Ответить
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