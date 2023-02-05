Митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ прошёл в Рубцовске

Горожане также высказались об экологических проблемах, которые не решаются

05 февраля 2023, 16:48, ИА Амител















5 февраля в Рубцовске состоялся митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в социальных сетях рассказала Вероника Лапина.

Люди собрались, чтобы высказаться против удорожания вывоза мусора и отопления. Также они поговорили о проблемах экологии. Жалобы граждан на чёрный снег не приводят к разрешению ситуации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ согласовали. Он состоится 12 февраля.

Жителям Бийска в проведении аналогичного мероприятия отказали уже несколько раз.