«В Барнауле нет пока другого архитектора...». Общественник требует от мэрии наградить автора «Трёх богатырей»

Проекты Владимира Золотова. Фото: vk.com/barneos22 и yandex.ru/maps

Званием «Почётный гражданин города Барнаула» просит наградить архитектора Владимира Золотова его коллега Владимир Антоненко. Свой пост он напечатал в паблике Barnaul22, где это воззвание вызвало бурную дискуссию у горожан.

Amic.ru публикует в рубрике «Мнения» эту статью Антоненко, озаглавленную «Почему молчит архитектурное сообщество Барнаула? Есть ли справедливость в Барнауле?», чтобы узнать у читателей, как вы относитесь к идее награждения автора «Трёх богатырей», здания краевой налоговой, дома с башнями на Молодёжной и многих других строений в Барнауле

Что написал Антоненко про Золотова

«В Барнауле уже давно работает самобытный и неординарный архитектор, создавший множество очень красивых, необычных и запоминающихся зданий, виды которых уже давно печатают на открытках для туристов и гостей нашего города.



Здания, которые создаёт архитектор Золотов Владимир Иванович и его команда, уже на современном этапе можно смело относить к памятникам архитектуры. Многие из них действительно, без преувеличения, украшают наш город, это:

— жилые дома по Профинтерна, 38а и 40а;

— жилой дом по Молодежной, 41;

— жилой дом «Три богатыря» на пересечении Ленина и Партизанской;

— кафе-столовая в сквере за бывшей 25 школой и многие-многие другие красивые здания, которые не стыдно показать туристам и гостям, прибывающим в наш город.



В Барнауле нет пока другого архитектора, который создал бы такое многообразие совершенно не похожих друг на друга зданий.



Но на сегодняшний день в краевом центре существует такой парадокс: звание «Почетный гражданин города Барнаула» получают строители, а зодчие, которые создают шедевры архитектурного наследия, остаются при своих интересах. Разве это справедливо?

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Как же так получается, строитель и архитектор работают в тандеме, а в итоге — строителю присваивается такое звание, а архитектору нет. Получается, звание получает человек, который реализовывает чужие идеи, а автор идей остаётся на задворках. Где справедливость?



Архитектор Золотов Владимир Иванович получил общероссийское признание, честно получив звание Заслуженного архитектора России, а его родной Барнаул, который он украсил своими шедеврами, даже не удосужился отметить заслуги своего гражданина, присвоением ему звания Почетного...



Удивляет и другой момент — почему до сих пор молчит архитектурное сообщество Барнаула, которое очень пассивно, не заинтересовано относится к своим коллегам?



Когда же мы будем честно признавать заслуги людей перед своим Отечеством?"

Чем известен Владимир Золотов

Владимир Золотов, член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор России. Родился в Барнауле в 1959 году. Учился в первой художественной школе, потом в Свердловском архитектурном институте. С 1982 года работает архитектором в Барнауле (Алтайгражданпроект). С 1998 года возглавляет собственную архитектурную мастерскую. Автор многих зданий в Барнауле.

Кто такой Владимир Антоненко

Владимир Антоненко, член Союза архитекторов России. После окончания школы в 1974 году поступил на работу художником на Барнаульский станкостроительный завод. Позже работал макетчиком в Алтайколхозпроекте. Окончил Барнаульский строительный техникум, потом Новосибирский инженерно-строительный институт. С 1985 по 2017 годы работал архитектором во Владимире. После этого вернулся в Барнаул, где ведёт общественную деятельность, является одним из основных участников протестов против известных застроек в центре краевой столицы.