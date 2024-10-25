Барнаульские власти ликвидируют большую часть муниципальных управляющих компаний
Жителям более чем 290 домов придется выбрать новые УК
25 октября 2024, 22:30, ИА Амител
В Барнауле обсудили ликвидацию муниципальных управляющих компаний. На данный момент их в городе четыре, и под их управлением находится более 300 многоквартирных домов, сообщает пресс-центр барнаульской администрации.
К ним относятся МУП "ДЕЗ № 1" Ленинского района, "ЖЭУ № 30", "Управляющая компания "Центральная", "Управляющая компания Смарт". Их ликвидируют согласно действующему законодательству – все МУП, которые были созданы до 8 января 2020 года, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
Как отметил зампред комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко, все компании, кроме ЖЭУ № 30, будут ликвидированы. Оставшиеся МУП будут реорганизованы. Жителям более чем 290 домов предстоит выбрать новую УК. Сделать это можно будет на общих собраниях: их проведут под контролем администрации краевой столицы.
06:33:34 26-10-2024
а зачем ?
07:53:31 26-10-2024
Шинник (06:33:34 26-10-2024) а зачем ?... чтобы не нести ответственность за грядущие аварии, которые неизбежны из за обветшания коммуникаций
12:27:25 26-10-2024
Я жил в доме под управлением ДЭЗ 1. Деньги полученные от жильцов на ремонт дома тратились примерно в размере 1 %, может и меньше сказать конкретно что сделано за 6 лет моего проживания в доме - поменяли деревянные двери на пожарном выходе.Между 1 и 2 этажом зимой изморозь была толщиной 2 сантиметра.Холодно было очень.Жильцы замерзали.Сантехники колымили постоянно.Вывод - деньги нагло воровались.Элементарные вещи даже не выполнялись.
12:52:50 26-10-2024
Добивают ЖКХ.
13:35:07 26-10-2024
ЖКХ и всё, что с ним связано это черная дыра, правды там не найдёшь, как у змеи ног...
16:15:15 26-10-2024
О как лихо администрация с себя ответственность спихивает, это ведь муниципальные ук.
09:58:17 28-10-2024
ВСЕ УК должны быть МУНИЦИПАЛЬНЫМИ!!! Зачем в городе власть, если она с себя спихнула ВСЮ ответственность? За что мы платим налоги? Чтобы эти господа штаны протирали "контролируя" ЖКХ, транспорт, дороги...Есть конечно другой вариант...Нет муниципальных УК - нет и коммитетиа по ЖКХ...Всех чинушь пинком под зад....Пусть ищут работу, у нас же нет проблем с безработицей и средние зарплаты высокие :-)...
13:53:14 29-10-2024
Только не УК. Толку от них никакого так же как от муниципальных управляющих компаний. Лучше ТСЖ.
17:38:11 30-10-2024
Гость (13:53:14 29-10-2024) Только не УК. Толку от них никакого так же как от муниципаль... А если 15% процентов , а то и больше, тупо не платят комунальные платежи? ТСЖ не выгодно... Только если Платят все, а кто при УК не платил - при ТСЖ тоже не будет