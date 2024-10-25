Барнаульские власти ликвидируют большую часть муниципальных управляющих компаний

Жителям более чем 290 домов придется выбрать новые УК

25 октября 2024, 22:30, ИА Амител

Многоэтажные дома / Фото: unsplash.com / Владислав Маслов

В Барнауле обсудили ликвидацию муниципальных управляющих компаний. На данный момент их в городе четыре, и под их управлением находится более 300 многоквартирных домов, сообщает пресс-центр барнаульской администрации.

К ним относятся МУП "ДЕЗ № 1" Ленинского района, "ЖЭУ № 30", "Управляющая компания "Центральная", "Управляющая компания Смарт". Их ликвидируют согласно действующему законодательству – все МУП, которые были созданы до 8 января 2020 года, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Как отметил зампред комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко, все компании, кроме ЖЭУ № 30, будут ликвидированы. Оставшиеся МУП будут реорганизованы. Жителям более чем 290 домов предстоит выбрать новую УК. Сделать это можно будет на общих собраниях: их проведут под контролем администрации краевой столицы.