Модель из откровенных роликов с Шурыгиной и ее продюсера задержали в Москве

Анастасию Овсянникову и Людвига Кричкера отправили под домашний арест по делу о порнографии

22 июня 2026, 19:53, ИА Амител

Анастасия Овсянникова / Фото: телеграм-канал Mash

В Москве под домашний арест отправили 24‑летнюю Анастасию Овсянникову и 30‑летнего немецкого продюсера Людвига Кричкера. Задержанных привлекли к ответственности по делу о незаконном изготовлении порнографических материалов, сообщает Telegram-канал Mash.

Овсянникова родом из Хабаровска, известна как модель и участница интимных роликов с блогершей Дианой Шурыгиной, выступала под псевдонимом Настя Холод. По данным источника, девушка со школьных лет занималась модельным бизнесом, а пару лет назад начала создавать контент для взрослых.

Кричкер выступал продюсером одной из участниц таких съемок, а после начала СВО также помогал российским релокантам оформлять вид на жительство и постоянное место жительства в Европе.

Ранее под домашний арест по аналогичному делу — об изготовлении и обороте порнографии — отправили Диану Шурыгину. Ей грозит до шести лет заключения. По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина сотрудничала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году благодаря участию в ток‑шоу "Пусть говорят". Тогда она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании.