Модель из откровенных роликов с Шурыгиной и ее продюсера задержали в Москве
Анастасию Овсянникову и Людвига Кричкера отправили под домашний арест по делу о порнографии
22 июня 2026, 19:53, ИА Амител
В Москве под домашний арест отправили 24‑летнюю Анастасию Овсянникову и 30‑летнего немецкого продюсера Людвига Кричкера. Задержанных привлекли к ответственности по делу о незаконном изготовлении порнографических материалов, сообщает Telegram-канал Mash.
Овсянникова родом из Хабаровска, известна как модель и участница интимных роликов с блогершей Дианой Шурыгиной, выступала под псевдонимом Настя Холод. По данным источника, девушка со школьных лет занималась модельным бизнесом, а пару лет назад начала создавать контент для взрослых.
Кричкер выступал продюсером одной из участниц таких съемок, а после начала СВО также помогал российским релокантам оформлять вид на жительство и постоянное место жительства в Европе.
Ранее под домашний арест по аналогичному делу — об изготовлении и обороте порнографии — отправили Диану Шурыгину. Ей грозит до шести лет заключения. По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина сотрудничала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.
Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году благодаря участию в ток‑шоу "Пусть говорят". Тогда она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании.
20:38:07 22-06-2026
К успеху стремились….
23:05:57 22-06-2026
Гость (20:38:07 22-06-2026) К успеху стремились….... на донышке не хватило места
11:15:18 23-06-2026
ИИ сейчас умеют генерировать любой контент для взрослых. Так что живые актрисульки скоро будут банан без соли доедать.