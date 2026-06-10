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Молодой тракторист погиб под сеялкой в Сибири

Погибшему работнику было 25 лет

10 июня 2026, 22:35, ИА Амител

Транспорт, на котором работал погибший тракторист / Фото: Гострудинспекция в Новосибирской области
Транспорт, на котором работал погибший тракторист / Фото: Гострудинспекция в Новосибирской области

Тракторист погиб под автоматической сеялкой во время ночных посевных работ в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Гострудинспекции региона. 

Два сотрудника компании "Кудряшовское" в ночную смену проводили посев семян на поле 6 июня. 25-летний тракторист-машинист сорвался и попал под колесо трактора, после — под сеялку.

«Находившийся в это время в кабине трактора второй работник, рабочий полеводства, не сразу обнаружил падение напарника, после обнаружения остановил трактор», — пишет пресс-служба ведомства.

Сотрудники предприятия пытались достать коллегу из-под сеялки. Прибывшие на место врачи скорой помощи сообщили, что тракторист умер. 

На производстве проводится проверка, для расследования несчастного случая сформировали комиссию.

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Ал

23:22:18 10-06-2026

Алкоголь никогда не доводил до добра

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Вежливый Человек

01:06:05 11-06-2026

Сибирь 77% территории федерации - можно смело писать - в РФ погиб тракторист.

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