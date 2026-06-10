Молодой тракторист погиб под сеялкой в Сибири
Погибшему работнику было 25 лет
10 июня 2026, 22:35, ИА Амител
Тракторист погиб под автоматической сеялкой во время ночных посевных работ в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Гострудинспекции региона.
Два сотрудника компании "Кудряшовское" в ночную смену проводили посев семян на поле 6 июня. 25-летний тракторист-машинист сорвался и попал под колесо трактора, после — под сеялку.
«Находившийся в это время в кабине трактора второй работник, рабочий полеводства, не сразу обнаружил падение напарника, после обнаружения остановил трактор», — пишет пресс-служба ведомства.
Сотрудники предприятия пытались достать коллегу из-под сеялки. Прибывшие на место врачи скорой помощи сообщили, что тракторист умер.
На производстве проводится проверка, для расследования несчастного случая сформировали комиссию.
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