В Алтайском крае при падении с обрыва в реку погиб животновод
Тело погибшего нашли спустя более месяца ниже по течению
26 марта 2026, 21:10, ИА Амител
В Алтайском крае суд обязал сельскохозяйственный кооператив имени Ленина выплатить 800 тысяч рублей матери погибшего работника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, мужчина работал животноводом. В день трагедии он находился на территории летней дойки и ранним утром направился по тропе вдоль берега реки Ануй, чтобы открыть загон и выгнать скот на выпас. Участок не был огражден, в результате чего работник сорвался с обрыва, упал в воду и утонул.
«Тело погибшего нашли спустя более месяца ниже по течению. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стала асфиксия в результате утопления», — отметили в ведомстве.
Мать мужчины обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с кооператива 800 тысяч рублей.
Ранее в Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки с собакой. Лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы.
21:31:35 26-03-2026
Цена жизни человека...
22:25:02 26-03-2026
Пить на работе нельзя!
23:31:53 26-03-2026
В Красноярске нет льда зимой,Енисей не замерзает.
08:26:08 27-03-2026
Гость (23:31:53 26-03-2026) В Красноярске нет льда зимой,Енисей не замерзает. ... И??? Продолжай свою глубокую мысль.
09:33:31 27-03-2026
Гость (23:31:53 26-03-2026) В Красноярске нет льда зимой,Енисей не замерзает. ... Написал же предыдущий оратор - "Пить на работе нельзя".