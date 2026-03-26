В Алтайском крае при падении с обрыва в реку погиб животновод

Тело погибшего нашли спустя более месяца ниже по течению

26 марта 2026, 21:10, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд обязал сельскохозяйственный кооператив имени Ленина выплатить 800 тысяч рублей матери погибшего работника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, мужчина работал животноводом. В день трагедии он находился на территории летней дойки и ранним утром направился по тропе вдоль берега реки Ануй, чтобы открыть загон и выгнать скот на выпас. Участок не был огражден, в результате чего работник сорвался с обрыва, упал в воду и утонул.

«Тело погибшего нашли спустя более месяца ниже по течению. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стала асфиксия в результате утопления», — отметили в ведомстве.

Мать мужчины обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с кооператива 800 тысяч рублей.

Мать мужчины обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с кооператива 800 тысяч рублей.