Морозные будни. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

День пройдет преимущественно без осадков

22 февраля 2024, 06:02, ИА Амител

Заснеженная ветвь / Фото: unsplash.com

От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 22 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -17 до -19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.