Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля
В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица
20 февраля 2024, 06:01, ИА Амител
Лесная чаща зимой / Фото: unsplash.com
До -26 градусов ожидается в Алтайском крае 20 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, морозный день пройдет без осадков.
В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.
В Барнауле от -21 до -23 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.
06:10:47 20-02-2024
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