Мошенники похитили у молодого москвича 71 миллион рублей под видом декларации денег

Полицейские установили и задержали курьера, который забрал сейф

23 июля 2026, 22:09, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве 25-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом "декларирования" денег и ценностей убедили его передать курьеру сейф с наличными и ювелирными украшениями. Общий ущерб превысил 71 миллион рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, неизвестные представлялись сотрудниками различных государственных структур. Используя методы психологического воздействия, они убедили молодого человека по видеосвязи показать имущество, находившееся в квартире. После того как потерпевший продемонстрировал содержимое сейфа, злоумышленники заявили о необходимости задекларировать все имеющиеся у семьи деньги и ценности.

«Под давлением мошенников введенный в заблуждение молодой человек передал курьеру сейф, в котором находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и ювелирные украшения стоимостью 500 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил свыше 71 миллиона рублей», — сообщили в МВД.

Полицейские установили и задержали курьера, который забрал сейф. Им оказался 26-летний москвич. По версии следствия, он передал содержимое сейфа своим сообщникам. Также правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям, совершенным в центре столицы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). На время расследования подозреваемый находится под домашним арестом.