Мошенники похитили у молодого москвича 71 миллион рублей под видом декларации денег
Полицейские установили и задержали курьера, который забрал сейф
23 июля 2026, 22:09, ИА Амител
В Москве 25-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом "декларирования" денег и ценностей убедили его передать курьеру сейф с наличными и ювелирными украшениями. Общий ущерб превысил 71 миллион рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
По данным ведомства, неизвестные представлялись сотрудниками различных государственных структур. Используя методы психологического воздействия, они убедили молодого человека по видеосвязи показать имущество, находившееся в квартире. После того как потерпевший продемонстрировал содержимое сейфа, злоумышленники заявили о необходимости задекларировать все имеющиеся у семьи деньги и ценности.
«Под давлением мошенников введенный в заблуждение молодой человек передал курьеру сейф, в котором находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и ювелирные украшения стоимостью 500 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил свыше 71 миллиона рублей», — сообщили в МВД.
Полицейские установили и задержали курьера, который забрал сейф. Им оказался 26-летний москвич. По версии следствия, он передал содержимое сейфа своим сообщникам. Также правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям, совершенным в центре столицы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). На время расследования подозреваемый находится под домашним арестом.
23:08:33 23-07-2026
не пенсионер. странно. ошибочка наверное
01:10:44 24-07-2026
Мусик (23:08:33 23-07-2026) не пенсионер. странно. ошибочка наверное... На его месте должен был быть ты.
06:03:40 24-07-2026
Также правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям, совершенным в центре столицы.
Я так понял за преведущие преступления поругали и отпустили?
09:30:50 24-07-2026
Хотелось бы узнать где и кем работает этот парень.
10:53:02 24-07-2026
Гость (09:30:50 24-07-2026) Хотелось бы узнать где и кем работает этот парень....
Это скорее про родителей надо спрашивать
11:04:47 24-07-2026
Гость (09:30:50 24-07-2026) Хотелось бы узнать где и кем работает этот парень.... Тю! Секрет Полишинеля. Мусиком на амике естественно. По 15 коп за комментарий.
09:51:53 24-07-2026
Казахский сериал "Мошенники" смотрите. Там показано как это всё работает
12:25:04 24-07-2026
Что-то впечатление , что про всех этих миллионеров, передающих десятки миллионов кому попало или выигрывающих в лотереи такие же миллионы, мягко говоря, звиздят. Хоть про пенсионеров, хоть про 25-летних.
12:46:44 24-07-2026
Из клана состоятельных Буратин?
13:02:19 24-07-2026
Гость (12:46:44 24-07-2026) Из клана состоятельных Буратин? ... Богатые буратины = пенсионеры. Он гораздо моложе.
13:33:03 24-07-2026
dok_СФ (13:02:19 24-07-2026) Богатые буратины = пенсионеры. Он гораздо моложе. ...
Буратино как раз не заработал те пять сольдо, а продал азбуку с картинками, которую ему в свою очередь подарил Папа Карло