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Мошенники похитили у молодого москвича 71 миллион рублей под видом декларации денег

Полицейские установили и задержали курьера, который забрал сейф

23 июля 2026, 22:09, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве 25-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом "декларирования" денег и ценностей убедили его передать курьеру сейф с наличными и ювелирными украшениями. Общий ущерб превысил 71 миллион рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, неизвестные представлялись сотрудниками различных государственных структур. Используя методы психологического воздействия, они убедили молодого человека по видеосвязи показать имущество, находившееся в квартире. После того как потерпевший продемонстрировал содержимое сейфа, злоумышленники заявили о необходимости задекларировать все имеющиеся у семьи деньги и ценности.

«Под давлением мошенников введенный в заблуждение молодой человек передал курьеру сейф, в котором находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и ювелирные украшения стоимостью 500 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил свыше 71 миллиона рублей», — сообщили в МВД.

Полицейские установили и задержали курьера, который забрал сейф. Им оказался 26-летний москвич. По версии следствия, он передал содержимое сейфа своим сообщникам. Также правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям, совершенным в центре столицы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). На время расследования подозреваемый находится под домашним арестом.

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Москва Мошенники полиция
       

Комментарии 11

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Мусик

23:08:33 23-07-2026

не пенсионер. странно. ошибочка наверное

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Мусик

01:10:44 24-07-2026

Мусик (23:08:33 23-07-2026) не пенсионер. странно. ошибочка наверное... На его месте должен был быть ты.

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ВВП

06:03:40 24-07-2026

Также правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям, совершенным в центре столицы.

Я так понял за преведущие преступления поругали и отпустили?

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Гость

09:30:50 24-07-2026

Хотелось бы узнать где и кем работает этот парень.

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Гость

10:53:02 24-07-2026

Гость (09:30:50 24-07-2026) Хотелось бы узнать где и кем работает этот парень....
Это скорее про родителей надо спрашивать

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Шинник

11:04:47 24-07-2026

Гость (09:30:50 24-07-2026) Хотелось бы узнать где и кем работает этот парень.... Тю! Секрет Полишинеля. Мусиком на амике естественно. По 15 коп за комментарий.

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Гость

09:51:53 24-07-2026

Казахский сериал "Мошенники" смотрите. Там показано как это всё работает

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вот так.

12:25:04 24-07-2026

Что-то впечатление , что про всех этих миллионеров, передающих десятки миллионов кому попало или выигрывающих в лотереи такие же миллионы, мягко говоря, звиздят. Хоть про пенсионеров, хоть про 25-летних.

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Гость

12:46:44 24-07-2026

Из клана состоятельных Буратин?

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dok_СФ

13:02:19 24-07-2026

Гость (12:46:44 24-07-2026) Из клана состоятельных Буратин? ... Богатые буратины = пенсионеры. Он гораздо моложе.

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Гость

13:33:03 24-07-2026

dok_СФ (13:02:19 24-07-2026) Богатые буратины = пенсионеры. Он гораздо моложе. ...
Буратино как раз не заработал те пять сольдо, а продал азбуку с картинками, которую ему в свою очередь подарил Папа Карло

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