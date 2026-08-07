МВД раскрыло новую схему обмана с якобы поступившими на счет деньгами

Люди самостоятельно отправляют мошенникам свои деньги

07 августа 2026, 16:09, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Аферисты начали рассылать россиянам поддельные СМС о якобы поступивших на банковский счет деньгах. После этого злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и убеждают ее "вернуть" ошибочно отправленную сумму. О такой схеме предупредили в МВД России, пишет РИА Новости.

Расчет строится на том, что получатель принимает сообщение за настоящее банковское уведомление и не проверяет баланс счета. Затем с ним связывается неизвестный, который представляется отправителем денег и сообщает об ошибочном переводе.

«Мошенники рассылают поддельные СМС-сообщения о зачислении денежных средств. Человек видит сообщение и верит, что денежные средства зачислены на его счет. Когда звонит "расстроенный" незнакомец-отправитель, жертва поддается на уговоры и переводит со счета уже свои денежные средства», — говорится в сообщении.

В результате никакого первоначального зачисления на самом деле не происходит, а человек самостоятельно отправляет мошенникам собственные деньги.

Кроме прямого хищения средств, подобные схемы могут использоваться для получения персональной и банковской информации. Украденные сведения злоумышленники впоследствии способны задействовать при совершении других преступлений.