МВД раскрыло новую схему обмана с якобы поступившими на счет деньгами
Люди самостоятельно отправляют мошенникам свои деньги
07 августа 2026, 16:09, ИА Амител
Аферисты начали рассылать россиянам поддельные СМС о якобы поступивших на банковский счет деньгах. После этого злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и убеждают ее "вернуть" ошибочно отправленную сумму. О такой схеме предупредили в МВД России, пишет РИА Новости.
Расчет строится на том, что получатель принимает сообщение за настоящее банковское уведомление и не проверяет баланс счета. Затем с ним связывается неизвестный, который представляется отправителем денег и сообщает об ошибочном переводе.
«Мошенники рассылают поддельные СМС-сообщения о зачислении денежных средств. Человек видит сообщение и верит, что денежные средства зачислены на его счет. Когда звонит "расстроенный" незнакомец-отправитель, жертва поддается на уговоры и переводит со счета уже свои денежные средства», — говорится в сообщении.
В результате никакого первоначального зачисления на самом деле не происходит, а человек самостоятельно отправляет мошенникам собственные деньги.
Кроме прямого хищения средств, подобные схемы могут использоваться для получения персональной и банковской информации. Украденные сведения злоумышленники впоследствии способны задействовать при совершении других преступлений.
16:15:17 07-08-2026
Ответ один - ступайте в суд, получайте исполнительный лист и банк вернет вам деньги.
16:17:32 07-08-2026
Утка с пополнением счета на мобильный снова всплыла?
00:33:44 08-08-2026
Пострадавшие (и якобы пострадавшие) должны вопросы со всеми "ошибочно отправленными суммами" напрямую с банком решать.
19:28:16 08-08-2026
Этому "новому" разводу лет 10.