Причем наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием

02 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае за май и июнь было открыто и обновлено 2,3 тыс. вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения размещали работодатели из сферы строительства и недвижимости, сообщает hh.ru.

71% из них приходится на вакансии с вахтовым методом, оставшиеся 29% дорогих предложений в крае ориентированы на соискателей, готовых работать в пределах своего региона проживания.

Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (12%), розничной торговли (5%), перевозок, логистики, а также услуги для бизнеса (по 4%).

Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%).

Примечательно, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций. В 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 18% вакансий доступны только кандидатам с высшим образованием, а 5% — со средним профессиональным.

«В то же время требования к профессиональному опыту остаются значительно более строгими. Для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта является обязательным условием. Так, 54% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Лишь 20% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта», — говорится в исследовании.

Топ вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей: