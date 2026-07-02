На Алтае открыто более двух тысяч вакансий для "опытных" с зарплатой от 200 тысяч рублей
Причем наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием
02 июля 2026, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае за май и июнь было открыто и обновлено 2,3 тыс. вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения размещали работодатели из сферы строительства и недвижимости, сообщает hh.ru.
71% из них приходится на вакансии с вахтовым методом, оставшиеся 29% дорогих предложений в крае ориентированы на соискателей, готовых работать в пределах своего региона проживания.
Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (12%), розничной торговли (5%), перевозок, логистики, а также услуги для бизнеса (по 4%).
Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%).
Примечательно, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций. В 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 18% вакансий доступны только кандидатам с высшим образованием, а 5% — со средним профессиональным.
«В то же время требования к профессиональному опыту остаются значительно более строгими. Для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта является обязательным условием. Так, 54% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Лишь 20% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта», — говорится в исследовании.
Топ вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей:
- врач стоматолог-ортопед — от 830 000 рублей за месяц, на руки;
- финансовый директор — от 800 000 рублей за месяц, на руки;
- руководитель департамента продаж — от 500 000 рублей за месяц, на руки;
- инженер-технолог (Якутия) — от 530 000 рублей за вахту, до вычета налогов;
- машинист бульдозера (Якутия) — от 515 000 рублей за вахту, до вычета налогов;
- начальник участка пути — 440 000 рублей за месяц, до вычета налогов;
- главный специалист ОТИЗ (Якутия) — от 410 000 рублей за вахту, на руки;
- сетевой инженер (Сахалинская область) — от 400 000 рублей за месяц, на руки;
- руководитель отдела продаж в стоматологию — от 400 000 рублей за месяц, на руки;
- водитель категории E — до 250 000 рублей за месяц, на руки.
12:40:50 02-07-2026
всегда зарплата была "в месяц", а "за месяц" режет ухо. хотя, может быть там какой-то подвох просто
14:30:24 02-07-2026
вот так и вводят в заблуждение: требуются люди с такими заработками не на Алтае (крае), а в других, более богатых регионах...
16:06:35 02-07-2026
Первая же вакансия, "Врач стоматолог-ортопед" в заголовке "от 830 000 ₽ за месяц, на руки", в описании уже "Заработная плата от 700 000", на собеседовании видимо еще понижение произойдет
16:50:50 02-07-2026
Водитель нужен. Зарплата 40 тыс. У меня всё.
19:15:21 02-07-2026
Гость (16:50:50 02-07-2026) Водитель нужен. Зарплата 40 тыс. У меня всё. ... Придется тебе самому себя возить. За 40 тыщ.
17:56:26 02-07-2026
Так написать и миллион можно, а вот сколько будут платить на самом деле это совсем другая история...
19:31:12 02-07-2026
Может правильнее написать "... подопытных"?