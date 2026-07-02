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На Алтае открыто более двух тысяч вакансий для "опытных" с зарплатой от 200 тысяч рублей

Причем наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием

02 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае за май и июнь было открыто и обновлено 2,3 тыс. вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения размещали работодатели из сферы строительства и недвижимости, сообщает hh.ru.

71% из них приходится на вакансии с вахтовым методом, оставшиеся 29% дорогих предложений в крае ориентированы на соискателей, готовых работать в пределах своего региона проживания.

Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (12%), розничной торговли (5%), перевозок, логистики, а также услуги для бизнеса (по 4%).

Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%).

Медик и стратег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

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Примечательно, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций. В 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 18% вакансий доступны только кандидатам с высшим образованием, а 5% — со средним профессиональным.

«В то же время требования к профессиональному опыту остаются значительно более строгими. Для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта является обязательным условием. Так, 54% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Лишь 20% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта», — говорится в исследовании.

Топ вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей:

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Комментарии 7

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Гость

12:40:50 02-07-2026

всегда зарплата была "в месяц", а "за месяц" режет ухо. хотя, может быть там какой-то подвох просто

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бгг

14:30:24 02-07-2026

вот так и вводят в заблуждение: требуются люди с такими заработками не на Алтае (крае), а в других, более богатых регионах...

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Гость

16:06:35 02-07-2026

Первая же вакансия, "Врач стоматолог-ортопед" в заголовке "от 830 000 ₽ за месяц, на руки", в описании уже "Заработная плата от 700 000", на собеседовании видимо еще понижение произойдет

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Гость

16:50:50 02-07-2026

Водитель нужен. Зарплата 40 тыс. У меня всё.

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Повсекакий

19:15:21 02-07-2026

Гость (16:50:50 02-07-2026) Водитель нужен. Зарплата 40 тыс. У меня всё. ... Придется тебе самому себя возить. За 40 тыщ.

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Гость

17:56:26 02-07-2026

Так написать и миллион можно, а вот сколько будут платить на самом деле это совсем другая история...

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Гость

19:31:12 02-07-2026

Может правильнее написать "... подопытных"?

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