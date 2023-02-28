На Алтае распространили фейк о смертельно опасных духах

Этим сведения доверять не стоит

28 февраля 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске и ряде других городов России в мессенджерах распространили фейк о неизвестной женщине, которая предлагает горожанам понюхать духи, после чего якобы наступает "почти мгновенная смерть". Об этом сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".

В одном из подобных аудиосообщений мужчина рассказывает, что знает о такой же ситуации в Луганске, а теперь якобы это добралось и до Рубцовска.

"Привет, Ира. Скинь в чат таксовый – пацанов предупреди. У нас такая ситуация в Луганске процветала: дают какие-то пробники понюхать, и человек потом загибается, – говорится в распространяемом аудиосообщении. – А тут такая же ситуация: стоял сейчас на Комсе, женщина в светлой шубке подошла и в шапочке. И мне предлагает – суёт, чтобы я понюхал. "Попробуйте, как по запаху", – говорит. Я ей: "О, стоять. Вы не хохлушка случайно?" Она сквозить, а я как раз телефоном занятый был. Она через две машины прошла и другому чуваку предлагает. Я аж выскочил из машины. Говорю: "Э, братуха, не вздумай, говорю, нюхать". А она хлоп-хлоп – сквозанула, короче, за здание, "аренда" которое. "Мир дверей". И туда куда-то ушла. Я посмотрел. До отдела сбегал, хотел, чтобы их вызвали, чтобы её зацепили как-то. Надо было самому её цапануть и отвезти, ёлки. Короче, прозевал я этот момент. Смотри там, предупреди".

При этом точно такое же аудиосообщение, например, распространяют на Сахалине, пишет astv.ru. О подобных вбросах также предупредили СМИ Тулы, Новокузнецка, Донецка и других городов.

Более того, о таком обмане ещё 12 февраля сообщал телеграм-канал "Война с фейками". Правда, тогда шла речь о том, что выходцы с Украины якобы продают духи только в южных регионах РФ – о других уголках страны речи в то время не шло.

В любом случае при обнаружении подобного сообщения следует не терять бдительность и тщательно проверять информацию. "Если в мессенджере вам приходит сообщение с пометкой "часто пересылаемое" – это уже повод критично отнестись к его содержанию. К тому же все эти фейки уже неоднократно разоблачались", – предупреждали в телеграм-канале.