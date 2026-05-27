На Алтае сельчанин лишился сбережений после попытки заказать интим-услуги
Злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем семье мужчины
27 мая 2026, 16:00, ИА Амител
Житель Чемальского района лишился почти 300 тысяч рублей после попытки заказать интим-услуги через интернет. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным полиции, 42-летний мужчина вечером решил найти компанию и на одном из сайтов с объявлениями об интим-услугах выбрал подходящее предложение неподалеку от дома.
Он позвонил по указанному номеру, обсудил условия встречи и перевел деньги на продиктованный счет. Чтобы не вызвать подозрений, мошенники даже сообщили ему адрес предполагаемого свидания.
Однако на месте никого не оказалось. Когда мужчина вновь связался с "организаторами", ему заявили, что необходимо дополнительно перевести 21 тысячу рублей якобы для "страховки жизни и здоровья девушки". Потерпевший согласился, но встреча так и не состоялась.
На следующий день аферисты снова вышли на связь. Теперь они сообщили, что вернуть уже отправленные деньги можно только после перевода еще 59 тысяч рублей. В противном случае злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем семье мужчины.
Испугавшись, сельчанин вновь отправил деньги. После этого мошенники начали требовать еще большие суммы, сопровождая требования угрозами в адрес родственников потерпевшего.
Под психологическим давлением мужчина за сутки совершил несколько переводов. Общий ущерб составил 290 тысяч рублей. Лишь после этого житель Чемальского района понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.
16:17:53 27-05-2026
У них там доярки кончились?
17:21:45 27-05-2026
Гость (16:17:53 27-05-2026) У них там доярки кончились? ... Туристический сезон начался, все на дойке.)))
17:47:57 27-05-2026
Господи!!!! Да нормальная проститутка рада бы была отработать. Только заплати...Потом же ещё прибежишь... Куда денешься от студентки то лет 20-25. Они так по честному по 300-400 намолачивают. Что там на сайте знакомств было то за существо???.. Может просто какой-то гомик сидит и разводит от женского профиля. Или старая ведьма какая нибудь. Все никак не угомониться мужиков доить...
21:10:09 27-05-2026
сеня (17:47:57 27-05-2026) Господи!!!! Да нормальная проститутка рада бы была отработат... По 300-400 они только человеко-часов намолотить(намолот, вообще в центнерах измеряют, комбайнер блин) могут не фантазируй, и то не все))
19:39:56 27-05-2026
Теперь ему прийдется самообслуживанием заниматься!
21:33:33 27-05-2026
Александр (19:39:56 27-05-2026) Теперь ему прийдется самообслуживанием заниматься!... Ага. Пашка - рукопашка.
10:34:52 28-05-2026
Александр (19:39:56 27-05-2026) Теперь ему прийдется самообслуживанием заниматься!... Село в город выдавливают..