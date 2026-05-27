На Алтае сельчанин лишился сбережений после попытки заказать интим-услуги

Злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем семье мужчины

27 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Чемальского района лишился почти 300 тысяч рублей после попытки заказать интим-услуги через интернет. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным полиции, 42-летний мужчина вечером решил найти компанию и на одном из сайтов с объявлениями об интим-услугах выбрал подходящее предложение неподалеку от дома.

Он позвонил по указанному номеру, обсудил условия встречи и перевел деньги на продиктованный счет. Чтобы не вызвать подозрений, мошенники даже сообщили ему адрес предполагаемого свидания.

Однако на месте никого не оказалось. Когда мужчина вновь связался с "организаторами", ему заявили, что необходимо дополнительно перевести 21 тысячу рублей якобы для "страховки жизни и здоровья девушки". Потерпевший согласился, но встреча так и не состоялась.

На следующий день аферисты снова вышли на связь. Теперь они сообщили, что вернуть уже отправленные деньги можно только после перевода еще 59 тысяч рублей. В противном случае злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем семье мужчины.

Испугавшись, сельчанин вновь отправил деньги. После этого мошенники начали требовать еще большие суммы, сопровождая требования угрозами в адрес родственников потерпевшего.

Под психологическим давлением мужчина за сутки совершил несколько переводов. Общий ущерб составил 290 тысяч рублей. Лишь после этого житель Чемальского района понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.