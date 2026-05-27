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На Алтае сельчанин лишился сбережений после попытки заказать интим-услуги

Злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем семье мужчины

27 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Чемальского района лишился почти 300 тысяч рублей после попытки заказать интим-услуги через интернет. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным полиции, 42-летний мужчина вечером решил найти компанию и на одном из сайтов с объявлениями об интим-услугах выбрал подходящее предложение неподалеку от дома.

Он позвонил по указанному номеру, обсудил условия встречи и перевел деньги на продиктованный счет. Чтобы не вызвать подозрений, мошенники даже сообщили ему адрес предполагаемого свидания.

Однако на месте никого не оказалось. Когда мужчина вновь связался с "организаторами", ему заявили, что необходимо дополнительно перевести 21 тысячу рублей якобы для "страховки жизни и здоровья девушки". Потерпевший согласился, но встреча так и не состоялась.

На следующий день аферисты снова вышли на связь. Теперь они сообщили, что вернуть уже отправленные деньги можно только после перевода еще 59 тысяч рублей. В противном случае злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем семье мужчины.

Испугавшись, сельчанин вновь отправил деньги. После этого мошенники начали требовать еще большие суммы, сопровождая требования угрозами в адрес родственников потерпевшего.

Под психологическим давлением мужчина за сутки совершил несколько переводов. Общий ущерб составил 290 тысяч рублей. Лишь после этого житель Чемальского района понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.

Женщина / Изображение сгенерировано

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Мошенники Республика Алтай
       

Комментарии 7

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Гость

16:17:53 27-05-2026

У них там доярки кончились?

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Гость

17:21:45 27-05-2026

Гость (16:17:53 27-05-2026) У них там доярки кончились? ... Туристический сезон начался, все на дойке.)))

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сеня

17:47:57 27-05-2026

Господи!!!! Да нормальная проститутка рада бы была отработать. Только заплати...Потом же ещё прибежишь... Куда денешься от студентки то лет 20-25. Они так по честному по 300-400 намолачивают. Что там на сайте знакомств было то за существо???.. Может просто какой-то гомик сидит и разводит от женского профиля. Или старая ведьма какая нибудь. Все никак не угомониться мужиков доить...

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гость

21:10:09 27-05-2026

сеня (17:47:57 27-05-2026) Господи!!!! Да нормальная проститутка рада бы была отработат... По 300-400 они только человеко-часов намолотить(намолот, вообще в центнерах измеряют, комбайнер блин) могут не фантазируй, и то не все))

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Александр

19:39:56 27-05-2026

Теперь ему прийдется самообслуживанием заниматься!

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Гость

21:33:33 27-05-2026

Александр (19:39:56 27-05-2026) Теперь ему прийдется самообслуживанием заниматься!... Ага. Пашка - рукопашка.

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Гость

10:34:52 28-05-2026

Александр (19:39:56 27-05-2026) Теперь ему прийдется самообслуживанием заниматься!... Село в город выдавливают..

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