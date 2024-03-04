На Алтае сельчанин зарезал пенсионера и поджег его труп

Злоумышленника заключили под стражу

04 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Нож / Источник фото: unsplash.com

42-летний житель Тальменского района зарезал 75-летнего соседа во время застолья, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

23 февраля сельчане распивали спиртное и в один момент пенсионер начал плохо отзываться о друге собутыльника, а потом и вовсе стал прогонять гостя. Мужчина не смирился с таким отношением и не меньше десяти раз ударил пожилого товарища ножом. От полученных травм хозяин дома погиб на месте. Осознав содеянное, злоумышленник испугался и убежал домой. Однако вскоре решил скрыть улики, вернулся и поджег труп.

Мужчину задержали, предъявили ему обвинение по статье УК РФ "Убийство" и заключили под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств.