На Алтае сельчанин зарезал пенсионера и поджег его труп
Злоумышленника заключили под стражу
04 марта 2024, 15:00, ИА Амител
42-летний житель Тальменского района зарезал 75-летнего соседа во время застолья, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
23 февраля сельчане распивали спиртное и в один момент пенсионер начал плохо отзываться о друге собутыльника, а потом и вовсе стал прогонять гостя. Мужчина не смирился с таким отношением и не меньше десяти раз ударил пожилого товарища ножом. От полученных травм хозяин дома погиб на месте. Осознав содеянное, злоумышленник испугался и убежал домой. Однако вскоре решил скрыть улики, вернулся и поджег труп.
Мужчину задержали, предъявили ему обвинение по статье УК РФ "Убийство" и заключили под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств.
15:23:12 04-03-2024
А с какой целью это пишется?
17:41:04 04-03-2024
гость (15:23:12 04-03-2024) А с какой целью это пишется? ... Чиста поржать