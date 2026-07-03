На Бали все больше иностранцев обращаются к врачам с жаром и кашлем

Специалисты рекомендуют при появлении подобных симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью

03 июля 2026, 15:00, ИА Амител

Курильщик, кашель / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

На индонезийском острове Бали в последние недели выросло число иностранных пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. На фоне сообщений о возможном распространении гонконгского гриппа врачи отмечают, что определить возбудителя только по симптомам невозможно. Как сообщает РИА Новости, местные медики фиксируют увеличение обращений туристов и иностранных жителей с высокой температурой, кашлем, болью в горле, ломотой в теле и общей слабостью.

По словам врача одной из частных клиник острова Сутрии, большинство пациентов поступают с признаками вирусных респираторных инфекций. Другой балийский врач подтвердил, что среди заболевших много как туристов, так и иностранцев, постоянно проживающих на острове. Чаще всего они жалуются на высокую температуру, сильную слабость, кашель и мышечные боли.

О росте числа заболевших сообщили и россияне, проживающие на Бали. По словам одной из местных жительниц, в русскоязычных сообществах регулярно появляются сообщения с просьбами подсказать врача или способы снизить высокую температуру. В некоторых семьях, отмечает женщина, болеют сразу несколько человек.

При этом специалисты подчеркивают, что по клинической картине нельзя однозначно установить, какой именно вирус стал причиной заболевания, поскольку на острове одновременно циркулируют различные возбудители сезонных респираторных инфекций.

Как рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, для гонконгского гриппа характерно резкое начало болезни. Среди основных симптомов — температура выше 38 градусов, озноб, ломота в мышцах и суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, а также сухой кашель.

Специалисты рекомендуют при появлении подобных симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, особенно при высокой температуре, которая сохраняется несколько дней.