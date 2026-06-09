Глава Роспотребнадзора назвала вирус гриппа главным кандидатом на новую пандемию
В России заболеваемость и смертность от гриппа за 20 лет значительно снизились
09 июня 2026, 08:23, ИА Амител
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала в беседе с РИА Новости вирус гриппа главным кандидатом на новую пандемию — по мнению экспертов, именно он сейчас обладает самым высоким пандемическим потенциалом.
«Вирусы с пандемическим потенциалом — это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», — уточнила собеседница издания.
Несмотря на эту потенциальную угрозу, в России наблюдается благоприятная ситуация. Так, за два десятилетия уровень заболеваемости гриппом существенно сократился, как и число летальных исходов от этой инфекции.
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