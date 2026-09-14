На границах России усилили контроль из‑за угрозы Эболы

Роспотребнадзор передал африканским коллегам тест‑системы, а эксперты ведомства помогают Уганде бороться с лихорадкой

14 сентября 2026, 10:33, ИА Амител

Врачи в защитных костюмах / Фото: amic.ru

На границах России усилили санитарный контроль из‑за рисков распространения лихорадки Эбола. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сотрудники пограничной службы оперативно отреагировали на предложения ведомства и ведут тщательный контроль всех граждан, прибывающих в Россию (в том числе транзитом) из стран, где существует риск инфицирования.

Если у пассажиров фиксируют повышенную температуру или другие признаки ухудшения самочувствия, их госпитализируют. Вся эта система работает для того, чтобы исключить риски для страны, подчеркнула Попова.

"Специалисты институтов Роспотребнадзора с первых дней помогают Уганде — стране, граничащей с ДРК, наиболее пострадавшей от вспышки. Кроме того, африканским коллегам передали отечественные тест‑системы для диагностики Эболы, включая редкий циркулирующий штамм Бундибуджио. Роспотребнадзор делится разработками с дружественными государствами, заинтересованными в такой помощи", — говорится в публикации.

Напомним, в начале сентября глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию Эболы в Демократической Республике Конго самой быстроразвивающейся в истории и указал на существование цепочек передачи вируса, которые пока неизвестны медикам.

По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число подтвержденных случаев заболевания выросло до 6942, погибли 3349 человек. Вспышка охватила уже 7 из 26 провинций страны.