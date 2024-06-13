Пригородные поезда начнут останавливаться на гребном канале в Барнауле
Делать остановку перед спортобъектом электрички будут до конца августа
13 июня 2024, 15:15, ИА Амител
Ж/д вокзал в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края
В Барнауле с 14 июня по 31 августа пригородные поезда будут останавливаться на гребном канале, сообщают в мэрии.
Дополнительную остановку сделали, чтобы людям было легче добираться на соревнования и спортивный объект.
В связи с этим курсировать электрички будут по новому графику:
- № 6012 Барнаул – Красный Боец (отправление в 09:11, раньше на 3 минуты, прибытие в 11:30, без изменений);
- № 6014 Барнаул – Красный Боец (отправление в 12:27, раньше на 3 минуты, прибытие в 14:30, без изменений);
- № 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:33, раньше на 3 минуты, прибытие в 20:36, без изменений);
- № 6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05 без изменений, прибытие в 12:03, позже на 3 минуты).
Еще с 14 по 25 июня изменится расписание поездов:
- № 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:38, позже на 7 минут, прибытие в 16:05, позже на 15 минут);
- № 6225 Артышта II – Барнаул (отправление в 14:58, раньше на 22 минуты, прибытие в 19:24, раньше на 14 минут).
Также на несколько минут позже на конечную будут прибывать поезда:
- с 26 июня по 31 августа электропоезд № 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:53, позже на 3 минуты);
- с 28 июня по 9 июля электропоезд № 6225 Артышта II – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 19:46, позже на 8 минут);
- с 26 по 27 июня и с 10 июля по 31 августа электропоезд № 6225 Артышта II – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 19:41, позже на 3 минуты).
Ранее министр транспорта региона Антон Воронов сообщил, что стоимость проезда в пригородных поездах поднялась с января на 11%.
15:53:10 13-06-2024
Зачем в Сибири гребной канал? На котором электрички за год, 2,5 месяца будут тормозить, для высадки, десятка, пассажиров.
16:23:36 13-06-2024
Гость (15:53:10 13-06-2024) Зачем в Сибири гребной канал? На котором электрички за год, ... ну зимой там хорошо, лёд есть
16:26:26 13-06-2024
для рыбаков остановку сделали
23:02:54 13-06-2024
А на присягино остановку отменили?!?!?
11:50:02 14-06-2024
Добираться далеко с присягино