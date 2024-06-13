Пригородные поезда начнут останавливаться на гребном канале в Барнауле

Делать остановку перед спортобъектом электрички будут до конца августа

13 июня 2024, 15:15, ИА Амител

Ж/д вокзал в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края

В Барнауле с 14 июня по 31 августа пригородные поезда будут останавливаться на гребном канале, сообщают в мэрии.

Дополнительную остановку сделали, чтобы людям было легче добираться на соревнования и спортивный объект.

В связи с этим курсировать электрички будут по новому графику:

№ 6012 Барнаул – Красный Боец (отправление в 09:11, раньше на 3 минуты, прибытие в 11:30, без изменений);

№ 6014 Барнаул – Красный Боец (отправление в 12:27, раньше на 3 минуты, прибытие в 14:30, без изменений);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:33, раньше на 3 минуты, прибытие в 20:36, без изменений);

№ 6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05 без изменений, прибытие в 12:03, позже на 3 минуты).

Еще с 14 по 25 июня изменится расписание поездов:

№ 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:38, позже на 7 минут, прибытие в 16:05, позже на 15 минут);

№ 6225 Артышта II – Барнаул (отправление в 14:58, раньше на 22 минуты, прибытие в 19:24, раньше на 14 минут).

Также на несколько минут позже на конечную будут прибывать поезда:

с 26 июня по 31 августа электропоезд № 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:53, позже на 3 минуты);

с 28 июня по 9 июля электропоезд № 6225 Артышта II – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 19:46, позже на 8 минут);

с 26 по 27 июня и с 10 июля по 31 августа электропоезд № 6225 Артышта II – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 19:41, позже на 3 минуты).

Ранее министр транспорта региона Антон Воронов сообщил, что стоимость проезда в пригородных поездах поднялась с января на 11%.