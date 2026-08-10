НОВОСТИТранспорт

На шоссе Ленточный Бор временно изменится схема движения

Специалисты проведут плановый ремонт на мосту через Барнаулку

10 августа 2026, 17:30, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края
Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

На шоссе Ленточный Бор в Барнауле временно изменится схема движения, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

С 15 августа на дороге проведут плановый ремонт по восстановлению деформационных швов на мосту через Барнаулку.

«Первой для проезда закроют сторону в направлении Южного. На это время движение транспорта будет организовано по второй половине моста. Через две недели полосы поменяют, и работы продолжат на другой половине», — передает пресс-служба министерства.

Завершить ремонт участка планируют до 15 сентября. Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут.

Отремонтированная трасса / Фото: Минтранс Алтайского края

Дорогу через четыре района Алтайского края капитально обновили почти за 100 млн рублей

Ремонт провели в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
НОВОСТИОбщество

Барнаул Дорожный ремонт дорожное движение
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:02:03 10-08-2026

А сделать мост, чтобы не ремонтировать его раз в два года, нельзя?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:11:48 11-08-2026

Гость (18:02:03 10-08-2026) А сделать мост, чтобы не ремонтировать его раз в два года, н... Во-во, не так давно ремонтировали по такой же схеме

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:32:58 10-08-2026

где все лето были то??? сейчас начало учебного года, уборка на дачах, ребятишек в город со всего края повезут там такие пробки будут! молодцы, спасибо!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:11:58 10-08-2026

рядом до подковы сделайте дорогу там в обще труба

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:37:54 12-08-2026

Дождь с 17 ло конца месяца по прогнозу . Самое время ремонта

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров