На шоссе Ленточный Бор в Барнауле временно изменится схема движения, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

С 15 августа на дороге проведут плановый ремонт по восстановлению деформационных швов на мосту через Барнаулку.

«Первой для проезда закроют сторону в направлении Южного. На это время движение транспорта будет организовано по второй половине моста. Через две недели полосы поменяют, и работы продолжат на другой половине», — передает пресс-служба министерства.