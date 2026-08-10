На шоссе Ленточный Бор временно изменится схема движения
Специалисты проведут плановый ремонт на мосту через Барнаулку
10 августа 2026, 17:30, ИА Амител
Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края
На шоссе Ленточный Бор в Барнауле временно изменится схема движения, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
С 15 августа на дороге проведут плановый ремонт по восстановлению деформационных швов на мосту через Барнаулку.
«Первой для проезда закроют сторону в направлении Южного. На это время движение транспорта будет организовано по второй половине моста. Через две недели полосы поменяют, и работы продолжат на другой половине», — передает пресс-служба министерства.
Завершить ремонт участка планируют до 15 сентября. Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут.
18:02:03 10-08-2026
А сделать мост, чтобы не ремонтировать его раз в два года, нельзя?
01:11:48 11-08-2026
Гость (18:02:03 10-08-2026) А сделать мост, чтобы не ремонтировать его раз в два года, н... Во-во, не так давно ремонтировали по такой же схеме
19:32:58 10-08-2026
где все лето были то??? сейчас начало учебного года, уборка на дачах, ребятишек в город со всего края повезут там такие пробки будут! молодцы, спасибо!
20:11:58 10-08-2026
рядом до подковы сделайте дорогу там в обще труба
06:37:54 12-08-2026
Дождь с 17 ло конца месяца по прогнозу . Самое время ремонта