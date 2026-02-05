На Земле началась магнитная буря из-за мощной вспышки на Солнце

Высокая солнечная активность провоцирует яркие полярные сияния максимальной интенсивности над Канадой и северными штатами США

05 февраля 2026, 14:16, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Земле началась магнитная буря, которая уже достигла слабого уровня G1, но в ближайшие сутки может усилиться до среднего (G2) и даже сильного (G3) уровня. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам ученых, причиной явления стал приход к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем 2 февраля в результате мощнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1.

В настоящее время высокая солнечная активность провоцирует яркие полярные сияния максимальной интенсивности над Канадой и северными штатами США. В России картина станет яснее примерно через десять часов, когда ночная сторона планеты переместится на европейскую часть страны.

С конца января на Солнце наблюдается резкий рост активности — ежедневно регистрируется около 20 вспышек, преимущественно среднего класса М.

Магнитные бури такого уровня могут влиять на работу энергосистем и спутников, а также вызывать недомогание у метеозависимых людей.