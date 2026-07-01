Надежда Бабкина выиграла последний суд с МЧС в борьбе за бомбоубежище

Апелляцию МЧС отклонили — предписание о восстановлении защитного сооружения в подвале на Садовой‑Черногрязской улице признали необоснованным

01 июля 2026, 10:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Арбитражный суд поставил точку в споре театра "Русская песня" Надежды Бабкиной с московским управлением МЧС. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ведомства и оставил в силе предыдущее решение. С документом ознакомился ТАСС.

Суть спора касалась предписания, которое инспекторы МЧС выдали театру по итогам выездной проверки. В нем указывались многочисленные нарушения в подвальных помещениях здания на Садовой‑Черногрязской улице — там, по мнению надзорного органа, располагалось защитное сооружение гражданской обороны.

Среди претензий — отсутствие паспорта ЗС ГО, использование помещений под склад, проблемы с герметизацией и гидроизоляцией, отсутствие дверей, оштукатуривание стен и потолков, а также неисправное либо отсутствующее инженерно‑техническое оборудование, в том числе вентиляция.

«Театр не согласился с требованиями и обратился в Арбитражный суд Москвы. Представители учреждения подчеркивали, что подвальные помещения были переданы театру как обычный нежилой фонд — без указания на статус объекта гражданской обороны. Кроме того, паспорт и другая документация на ЗС ГО отсутствуют не только у театра, но и у самого надзорного органа», — говорится в публикации.

Ранее Басманный суд Москвы уже признал действия подразделения МЧС необоснованными, а административное дело в отношении театра по статье о невыполнении требований в области гражданской обороны было прекращено.

В итоге Арбитражный суд Москвы отменил спорное предписание и постановил взыскать с ГУ МЧС РФ по Москве 50 тысяч рублей в пользу театра "Русская песня" — в качестве возмещения расходов на госпошлину. Апелляционная инстанция поддержала это решение. В судебном акте зафиксировано: "Оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения".