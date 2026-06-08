Газманов приедет на Алтай "переосмыслить песенные традиции народов России"

Алтайский край вошел в число регионов, куда приезжает музыкальный проект артиста "Родники.Истоки"

08 июня 2026, 19:00, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал Олега Газманова

Алтайский край вошел в число шести регионов, в которые приедет команда певца Олега Газманова с проектом "Родники.Истоки", сообщила amic.ru пресс-секретарь музыкального движения "Газманов-Родники" Наталия Филатова.

Цель проекта — "найти и переосмыслить песенные традиции народов России и создать на их основе новые музыкальные композиции".

«Группа экспертов из Москвы будет работать в Алтайском крае с 9 по 12 июня и посетит пять различных площадок, на которых местные музыкальные коллективы будут демонстрировать свое искусство. Отобранные таким образом песни получат новую современную обработку (аранжировками займется музыкальный центр движения "Газманов-Родники") и войдут в программу большого концерта, который состоится 20 октября 2026 года в Москве в Театре Надежды Бабкиной», — рассказала пресс-секретарь.

Конкурсные отсмотры проекта состоятся в Барнауле, Сростках и на Всероссийском фестивале традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни".