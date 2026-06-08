Газманов приедет на Алтай "переосмыслить песенные традиции народов России"
Алтайский край вошел в число регионов, куда приезжает музыкальный проект артиста "Родники.Истоки"
08 июня 2026, 19:00, ИА Амител
Алтайский край вошел в число шести регионов, в которые приедет команда певца Олега Газманова с проектом "Родники.Истоки", сообщила amic.ru пресс-секретарь музыкального движения "Газманов-Родники" Наталия Филатова.
Цель проекта — "найти и переосмыслить песенные традиции народов России и создать на их основе новые музыкальные композиции".
«Группа экспертов из Москвы будет работать в Алтайском крае с 9 по 12 июня и посетит пять различных площадок, на которых местные музыкальные коллективы будут демонстрировать свое искусство. Отобранные таким образом песни получат новую современную обработку (аранжировками займется музыкальный центр движения "Газманов-Родники") и войдут в программу большого концерта, который состоится 20 октября 2026 года в Москве в Театре Надежды Бабкиной», — рассказала пресс-секретарь.
Конкурсные отсмотры проекта состоятся в Барнауле, Сростках и на Всероссийском фестивале традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни".
11:55:25 09-06-2026
музыкальный проект артиста "Родники.Истоки" - сколько стоят такие проекты и за чей счет, нахлебники налогоплательщиков
12:30:42 09-06-2026
Переосмыслить аж едут. То-есть раньше не сполна Олег осмыслил и решил переосмыслить)))))) Ой люли люли, Олег, что тут переосмысливать, мои мысли - мои скакуны ведь же))
13:13:40 09-06-2026
Может, не надо - переосмыслять традицию? На то она и традиция...