Народный артист Розенбаум раскрыл секрет долголетия
Певец поделился способом оставаться молодым в преддверии своего 75-летия
13 сентября 2026, 22:00, ИА Амител
Секрет долголетия заключается в труде, заявил народный артист России Александр Розенбаум в беседе с РИА Новости.
Свое 75-летие музыкант отмечает 13 сентября.
"75 лет — цифра немалая, конечно, но, как сказал ваш покорный слуга много лет тому назад, возраст — это состояние души, иногда конфликтующее с телом. Поэтому 75 лет — это большое время, но это не предел: надо трудиться, потому что жизнь человека — только в труде. Во всем остальном может быть хорошо, здорово, лучше или хуже. Но главное в жизни человека — это труд, поэтому трудиться желательно до гробовой доски — тогда и живешь дольше", — сказал он.
Исполнитель подчеркнул, что не собирается подводить итоги к юбилею, так как все его помыслы связаны с будущими творческими планами.
О народном артисте
Александр Розенбаум родился в Ленинграде в 1951 году в семье врачей. Начал заниматься музыкой с пяти лет, но после школы пошел по стопам родителей: окончил Первый медицинский институт и проработал анестезиологом-реаниматологом в бригаде скорой помощи около шести лет. В 1980 году будущий артист принял решение оставить медицину ради творчества.
За годы карьеры автор-исполнитель создал более 850 песен и стихотворений, выпустил свыше 30 альбомов, а его вклад в культуру был отмечен званиями заслуженного (1996) и народного (2001) артиста России, а также орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в 2021 году.
22:24:37 13-09-2026
Гон.
23:05:24 13-09-2026
На один день моложе меня. Секрет долголетия, это очень просто! Бог дал нам защиту, которая находится на наших подошвах и пальцах рук. Вот десять лет ежедневно тотально массирую эти точки по часу, без пропуска. В итоге, никаких симптомов болезней ни чихов, ни кашлей, ни раков, у врачей не бываю, кроме, как чтобы получит справку на замену водительских прав. Кто мудрый - поймет, а глупый пройдет лесом.
08:03:52 14-09-2026
Гость (23:05:24 13-09-2026) На один день моложе меня. Секрет долголетия, это очень прост... Все пошел подошвы массировать, и питькурить тоже поди не надо, или если часто массировать то можно, спросите там у бога, отпишитесь потом пожалуйста.
09:51:30 14-09-2026
Гость (23:05:24 13-09-2026) На один день моложе меня. Секрет долголетия, это очень прост... Мне девяносто пять, всю жизнь пил, курил, не пропустил ни одной юбки. Ни одного чиха и насморка, к врачам не ходил никогда. Ничего не массировал, ни ноги, ни руки, ни зад.
07:07:42 14-09-2026
А зачем на скорой анестезиолог?
07:47:23 14-09-2026
Гость (07:07:42 14-09-2026) А зачем на скорой анестезиолог?... Буйных пациентов успокаивать.
08:05:04 14-09-2026
Гость (07:07:42 14-09-2026) А зачем на скорой анестезиолог?... Так, на всякий случай, а часы тикают.
08:48:30 14-09-2026
Гость (07:07:42 14-09-2026) А зачем на скорой анестезиолог?... Торк по затылку обрезком трубы - вот и все.
13:06:07 14-09-2026
Musik (08:48:30 14-09-2026) Торк по затылку обрезком трубы - вот и все. ... Вот для этого и нужен анестезиолог =)
09:47:16 14-09-2026
Но он выглядит на все свои 75, не моложе.
10:06:58 14-09-2026
Единственный настоящий секрет долголетия - генетическая предрасположенность. Можно быть зожником и помереть от сердечной недостаточности в 35, а можно пить-курить как паровоз и прожить в ясном уме до 90 лет. ЗОЖ не определяет сколько вы проживете, но это как вишенка на торте, которая может дать вам дополнительные 5-10 лет к тому сроку, на который рассчитан ваш организм.
10:40:21 14-09-2026
Гость (10:06:58 14-09-2026) Единственный настоящий секрет долголетия - генетическая пред... Во многом согашусь с Вами, т.к. автор книги "Трусцой от смерти" умер во время пробежки в 44, а мой дед, 18-го года рождения, пить, курить, материться и ходить начал в одно время, умер в 88
11:29:35 14-09-2026
Секрет долголетия действительно прост.Надо жить в своё удовольствие,соблюдая меру во всём.А то что труд способствует долголетию,вопрос неоднозначный и лукавый.Смотря какой труд и как трудиться.А то вон пенсионный возраст задрали на пять лет,а люди не в состоянии уже в преклонном возрасте переносить такие нагрузки,многие умирают ,не доживая до срока выхода.Да и медицинское обслуживание то ли для нас ,простых смертных, то ли для небожителей.Так что ,как сейчас говорят,не надо ля-ля.
12:01:32 14-09-2026
Водки съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку,
А потом в парилочку… оп-ца-ца.