Народный артист Розенбаум раскрыл секрет долголетия

Певец поделился способом оставаться молодым в преддверии своего 75-летия

13 сентября 2026, 22:00, ИА Амител

Александр Розенбаум / Фото: из архива amic.ru

Секрет долголетия заключается в труде, заявил народный артист России Александр Розенбаум в беседе с РИА Новости.

Свое 75-летие музыкант отмечает 13 сентября.

"75 лет — цифра немалая, конечно, но, как сказал ваш покорный слуга много лет тому назад, возраст — это состояние души, иногда конфликтующее с телом. Поэтому 75 лет — это большое время, но это не предел: надо трудиться, потому что жизнь человека — только в труде. Во всем остальном может быть хорошо, здорово, лучше или хуже. Но главное в жизни человека — это труд, поэтому трудиться желательно до гробовой доски — тогда и живешь дольше", — сказал он.

Исполнитель подчеркнул, что не собирается подводить итоги к юбилею, так как все его помыслы связаны с будущими творческими планами.

О народном артисте

Александр Розенбаум родился в Ленинграде в 1951 году в семье врачей. Начал заниматься музыкой с пяти лет, но после школы пошел по стопам родителей: окончил Первый медицинский институт и проработал анестезиологом-реаниматологом в бригаде скорой помощи около шести лет. В 1980 году будущий артист принял решение оставить медицину ради творчества.

За годы карьеры автор-исполнитель создал более 850 песен и стихотворений, выпустил свыше 30 альбомов, а его вклад в культуру был отмечен званиями заслуженного (1996) и народного (2001) артиста России, а также орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в 2021 году.