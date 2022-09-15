«Вышка» без усилий. Как стать студентом вуза без ЕГЭ

Часто родители нацеливают своих детей на успешную сдачу ЕГЭ для поступления в вуз. Но современные университеты предлагают варианты зачисления в бакалавриат и без ЕГЭ — через предварительное обучение в собственном колледже. Например, в Алтайском филиале Финуниверситета есть программы среднего профессионального образования. Освоив их, можно поступить на «вышку» по внутренним экзаменам вуза.

«Колледж при Финуниверситете даёт возможность получить среднее профессиональное, а в дальнейшем и высшее образование всем желающим, окончившим 11 классов, независимо от результатов ЕГЭ. Приём документов на обучение продлён в текущем году до конца сентября. Мы понимаем, как важно иметь в запасе время для тех, кто ещё решает, кем стать», — сообщили в Алтайском филиале.

Экономист или IT-специалист?

Как правило, ссузы предлагают практикоориентированные специальности, освоив которые студент сможет сразу устроиться на работу. Колледж при Алтайском филиале даёт возможность учиться по таким востребованным направлениям, как:

— Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);

— Информационные системы и программирование.

«Мы понимаем, что сейчас работодатели ищут специалистов IT-сферы, которые разбираются в экономике, понимают, с каким контентом они работают. Занятия в колледже проводят преподаватели, работающие в бакалавриате и магистратуре филиала, а также практики из финансового сектора экономики и IT-сферы. Выпускники колледжа получат дипломы государственного образца и могут претендовать на бюджет при поступлении в бакалавриат», — отметили в Алтайском филиале Финуниверситета.

Если у ребёнка есть аттестат о школьном образовании, и он хочет стать востребованным специалистом, то до конца сентября он ещё успевает получить возможность стать студентом престижного вуза с вековой историей. Узнать подробности можно по телефону 8(385)2-569-269.

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 54

Телефон приемной комиссии: 8(385)2 569-269

Сайт

ВКонтакте

Алтайский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Алтайский филиал Финуниверситета)