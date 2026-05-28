В Алтайском крае на поддержку участников СВО и их семей направили более 16 млрд рублей
В крае продолжают действовать более 80 различных мер поддержки для военнослужащих и их семей
28 мая 2026, 09:32, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей направили более 16 млрд рублей. Об этом 28 мая сообщил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета о работе регионального правительства на 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания.
По словам главы региона, в крае продолжают действовать более 80 различных мер поддержки для военнослужащих и их семей.
Томенко отметил, что работа выстроена сразу по нескольким направлениям — через Министерство социальной защиты, Министерство здравоохранения, а также управление по труду и занятости населения.
«Учитывая принятый в середине мая, две недели назад, указ президента об утверждении единых мер поддержки участников СВО и членов их семей, продолжим донастройку всей системы на краевом уровне, уточним категории, определим сроки и т.д. Будем делать это столько, сколько потребуется — спокойно, честно, по-человечески», — заявил Виктор Томенко.
09:41:56 28-05-2026
Странно в стране не было средств , чтобы на тысячу поднять пенсии. Пришлось поднимать пенсионный возраст так что теперь многие вообще до пенсии не доживут. Однако на вот это всё миллиарды и триллионы откуда-то взялись. Или они и были?
10:35:36 28-05-2026
Гость (09:41:56 28-05-2026) Странно в стране не было средств , чтобы на тысячу поднять п... Ну так когда поднимали пенсию войны небыол. Война это бизнес. она приносит не только расходы но и доходы. А люди лишь материал для заработка. Это как из бревна туалетную бумагу изготовить, так и из людей, наших сыновей, мужей, правительство сколачивает бабки, а эти выплаты еще добиться надо, и дождаться. это как подачка, кость псу, чтоб не рычал.
11:58:17 28-05-2026
Гость (10:35:36 28-05-2026) Ну так когда поднимали пенсию войны небыол. Война это бизнес... Подняли не пенсию, подняли пенсионный возраст. За эти пять лет потенциальный пенсионер лишается более миллиона рублей, а широко рекламируемые повышения пенсии, не компенсируют даже инфляцию. Вот она «истинная забота о людях»
11:28:53 28-05-2026
Гость (09:41:56 28-05-2026) Странно в стране не было средств , чтобы на тысячу поднять п...
За это время уже подняли налоги и акцизы 100500 раз, ввели Честный знак, утильсбор, налог со вкладов. Короче, чем больше народ доить и меньше кормить, то тем больше с него можно выдоить денег. Так считает министерство финансов.
12:52:42 28-05-2026
Гость (11:28:53 28-05-2026) За это время уже подняли налоги и акцизы 100500 раз, вве... Министерство финансов борется, чтобы у его коллектива был толстый кусок и толстый слой масла, а население, это нефть пропущенная через ректификационную колонну.
12:46:08 28-05-2026
Эх! Если бы не было войны, то эти миллионы можно было пустить на строительство дорог с человеческим лицом, а не тяп, ляп.