В Алтайском крае на поддержку участников СВО и их семей направили более 16 млрд рублей

В крае продолжают действовать более 80 различных мер поддержки для военнослужащих и их семей

28 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей направили более 16 млрд рублей. Об этом 28 мая сообщил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета о работе регионального правительства на 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания.

По словам главы региона, в крае продолжают действовать более 80 различных мер поддержки для военнослужащих и их семей.

Томенко отметил, что работа выстроена сразу по нескольким направлениям — через Министерство социальной защиты, Министерство здравоохранения, а также управление по труду и занятости населения.