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В Алтайском крае на поддержку участников СВО и их семей направили более 16 млрд рублей

В крае продолжают действовать более 80 различных мер поддержки для военнослужащих и их семей

28 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru
Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей направили более 16 млрд рублей. Об этом 28 мая сообщил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета о работе регионального правительства на 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания.

По словам главы региона, в крае продолжают действовать более 80 различных мер поддержки для военнослужащих и их семей.

Томенко отметил, что работа выстроена сразу по нескольким направлениям — через Министерство социальной защиты, Министерство здравоохранения, а также управление по труду и занятости населения.

«Учитывая принятый в середине мая, две недели назад, указ президента об утверждении единых мер поддержки участников СВО и членов их семей, продолжим донастройку всей системы на краевом уровне, уточним категории, определим сроки и т.д. Будем делать это столько, сколько потребуется — спокойно, честно, по-человечески», — заявил Виктор Томенко.

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НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко Алтайский край СВО
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края
       

Комментарии 6

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Гость

09:41:56 28-05-2026

Странно в стране не было средств , чтобы на тысячу поднять пенсии. Пришлось поднимать пенсионный возраст так что теперь многие вообще до пенсии не доживут. Однако на вот это всё миллиарды и триллионы откуда-то взялись. Или они и были?

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Гость

10:35:36 28-05-2026

Гость (09:41:56 28-05-2026) Странно в стране не было средств , чтобы на тысячу поднять п... Ну так когда поднимали пенсию войны небыол. Война это бизнес. она приносит не только расходы но и доходы. А люди лишь материал для заработка. Это как из бревна туалетную бумагу изготовить, так и из людей, наших сыновей, мужей, правительство сколачивает бабки, а эти выплаты еще добиться надо, и дождаться. это как подачка, кость псу, чтоб не рычал.

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Гость

11:58:17 28-05-2026

Гость (10:35:36 28-05-2026) Ну так когда поднимали пенсию войны небыол. Война это бизнес... Подняли не пенсию, подняли пенсионный возраст. За эти пять лет потенциальный пенсионер лишается более миллиона рублей, а широко рекламируемые повышения пенсии, не компенсируют даже инфляцию. Вот она «истинная забота о людях»

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Гость

11:28:53 28-05-2026

Гость (09:41:56 28-05-2026) Странно в стране не было средств , чтобы на тысячу поднять п...
За это время уже подняли налоги и акцизы 100500 раз, ввели Честный знак, утильсбор, налог со вкладов. Короче, чем больше народ доить и меньше кормить, то тем больше с него можно выдоить денег. Так считает министерство финансов.

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Гость

12:52:42 28-05-2026

Гость (11:28:53 28-05-2026) За это время уже подняли налоги и акцизы 100500 раз, вве... Министерство финансов борется, чтобы у его коллектива был толстый кусок и толстый слой масла, а население, это нефть пропущенная через ректификационную колонну.

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Гость

12:46:08 28-05-2026

Эх! Если бы не было войны, то эти миллионы можно было пустить на строительство дорог с человеческим лицом, а не тяп, ляп.

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