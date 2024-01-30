Небольшой снег. О погоде в Алтайском крае днем 30 января

В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица

30 января 2024, 06:01, ИА Амител

Утренний рассвет на фоне деревьев / Фото: unsplash.com

От -11 до -16 градусов ожидается в Барнауле днем 30 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -5 до -10 градусов.

Местами небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -11 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.