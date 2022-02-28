Барнаульскому застройщику спустя год одобрили строительство многоэтажки за "Политехом"
Инвестор поставил рекорд по количеству проведённых заседаний градсовета
Проект ЖК в пер. Трудовом, 28а / Фото: "Барнаулгражданпроект"
Барнаульский девелопер потратил год, чтобы получить от градсовета одобрение на строительство десятиэтажного дома за АлтГТУ. 24 февраля 2022 года на заседании в мэрии инвестор в пятый раз представил доработанный проект. Однако архитекторы вновь нашли в нём недоработки и замечания. Правда, отправлять эскизы на корректировку в шестой раз комиссия не стала: все недочёты инвестор устранит в рабочем порядке.
Что известно о проекте?
Десятиэтажный панельный дом на 70 квартир компания “Строймонолит” планирует построить в переулке Трудовом, 28а. Он рассчитан на проживание 110 жителей. Во дворе хотят разместить парковку для автомобилей, а также детские, спортивные площадки, зоны отдыха.
Впервые проект презентовали на градостроительном совете в феврале 2021 года. Впоследствии инвестор четыре раза менял эскизы, но каждый раз комиссия просила доработать документацию.
Одно из последних требований экспертов — продумать перспективы развития и разработать проект планировки микрорайона, где хотят возвести дом (в границах улиц Чкалова, Промышленной, Песчаной, переулка Трудового). На заседании 2 сентября 2021 года комиссия представила документ, а 24 февраля 2022 года — доработанный проект.
“На протяжении нескольких градсоветов были устранены замечания. На последнем заседании остались вопросы по проекту планировки квартала в рамках обеспечения детскими дошкольными учреждениями и школами. Проект планировки был откорректирован по замечаниям, передан в администрацию Барнаула”, — отметил представитель компании “Барнаулгражданпроект”.
План застройки микрорайона сейчас находится в администрации города на рассмотрении. Согласно документу, общая площадь квартала — 5 га. Здесь запланировано строительство жилых домов разной этажности (от 5 до 12), магазина, школы, детсада на 50 человек, торговых помещений, подземного паркинга.
Проект планировки / Фото: "Барнаулгражданпроект"
Нескандальная стройка
Несмотря на то, что проект ЖК представили на градсовете пятый раз, у экспертов вновь возникли вопросы к эскизам. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко попросил авторов уточнить, не будет ли десятиэтажный дом затенять квартиры в уже существующей многоэтажке, которая располагается на ул. Песчаной, 19. Архитектор “Барнаулгражданпроекта” заверил: все нормативы соблюдены.
“Инсоляция дома (количество солнечных лучей, которым подвергается поверхность или пространство, — прим. ред.) проверялась в процессе проектирования, мы не мешаем этому зданию. Квартиры в существующем здании инсолируются с двух сторон, необходимый норматив в два часа выдержан. Мы не затеняем соседний дом”, — сообщил архитектор.
“Вспомнили” члены градсовета и о жителях соседней многоэтажки. В марте 2021 года семьи обратились в мэрию и попросили не допустить строительства ещё одного дома. По словам горожан, изначально застройщик (дом на ул. Песчаной, 19, также возводила компания “Строймонолит”, — прим. ред.) обещала возвести рядом просторную детскую площадку. Но теперь перспективный участок забирают под застройку. Также семьи уверены, что новый дом усугубит проблемы с парковочными местами.
“На первом градсовете Антон Воробьёв зачитывал обращения граждан, которые проживают в уже построенном здании в переулке Трудовом. У них была почти готовая петиция, обращение в прокуратуру. Как изменилась ситуация за этот года?” — спросил Евгений Носенко.
“Было обращение жителей в прокуратуру и разные инстанции. Проверки все проходили и обращение признано необоснованным”, — ответил представитель строительной компании.
Также комиссия усомнилась в верности всех градостроительных расчётов: количестве парковочных мест, уровне озеленения, доступности социальных объектов. Это актуальный вопрос, отметил замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.
“Когда мы разговаривали о доме на ул. Гущина (скандальная новостройка на ул. Гущина, 150/3, — прим. ред.), который все любят вспоминать. Тогда все твёрдо говорили, что по нормативам всё проходит. Но после все расчёты подвергались сомнению”, — напомнил Фёдоров.
Авторы проекта заверили, что все нормативы соблюдены:
“Расчет по количеству парковок производился с учётом 400 машино-мест на 1000 жителей. Заказчик считает нецелесообразным с экономической точки зрения размещать подземную парковку на участке. Проектом планировки предусмотрены школа и садик на соседнем участке. Детские и спортивные площадки были размещены в пределах двора”, — отметил специалист “Барнаулгражданпроекта”.
Размещение детских садов и школ в соседних кварталах — это неопределённое будущее, отметил заместитель директора муниципального казённого учреждения “Архитектура города Барнаула” Сергей Боженко. И спросил: не рассматривали ли авторы проекта возможность размещения детского сада на первом этаже дома?
“Нет, не рассматривали. Есть существующие детские сады и перспективные”, — ответил архитектор.
Со скрипом
Стилистику десятиэтажного дома члены градсовета также раскритиковали. По словам Сергея Боженко, авторы проекта выбрали неудачные цветовые сочетания.
“К объёмно-пространственному решению дома замечаний нет. Оно может быть утилитарным, примитивным, повторяющим архитектуру 70-х годов. Но у меня претензии к колористическому решению фасадов. Блекло-зелёный и серый цвета, оранжевое пятно. Цвет несгармонирован, авторам ещё нужно поработать с цветовым решением. Это утилитарное копирование не самого удачного решения”, — отметил эксперт
Использование оранжевого оттенка, которым обозначен вход в подъезд, не вписывается в общую концепцию здания, добавил Евгений Носенко:
“Жители найдут, куда входить, это же не скорая помощь, что надо оранжевым цветом выделять. Этот цвет тут лишний. У вас уже три цвета есть, вы четвёртый впихиваете. Он не нужен”.
Руководитель мастерской “Классика” Александр Деринг рекомендовал авторам отказаться от квартир на первом этаже, а разместить там коммерческие объекты.
Евгений Носенко обратился к застройщику и посоветовал ему провести собрание с собственниками квартир в соседнем доме.
“Выйдите к жителям, пообщайтесь, как-то сгладьте ситуацию, чтобы инициатива была от вас. Ведь вы обещали им спортивную площадку. Тут может быть точка напряжённости”, — сказал депутат.
В результате градсовет одобрил проект, однако приступить к строительству компания сможет только после утверждения проекта планировки квартала.