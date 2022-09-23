Трехэтажный офисник построят на месте частного дома на ул. Смирнова в Барнауле

Проект здания на ул. Смирнова, 21 / Фото: ООО «Строительный надзор и контроль»

Трехэтажный офисник спроектировали на ул. Смирнова, на месте частного сектора. Проект здания рассматривали на градсовете 21 сентября. Эксперты комиссии обратили внимание, что авторы при разработке эскизов проигнорировали некоторые строительные нормативы, а также не учили перспективы развития ближайших улиц. Поэтому проект отправили на доработку.

Каким будет объект?

Здание общественного назначения (так указано в документации) планируют построить на ул. Смирнова, 21, недалеко от пересечения с ул. Северо-Западной. Еще несколько лет назад на этом участке находился частный дом.

Общая площадь будущего объекта — 600 квадратных метров. В нем, согласно проекту, располагаются помещения делового управления, санузлы, теплогенераторная, подсобные и техническое помещение, комнаты для персонала, приема пищи и оргтехники. Наружные стены здания спроектированы из сэндвич-панелей серых цветов с заполнением минераловатной плитой.

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Эксперты комиссии при обсуждении эскизом обратили внимание, что помещения второго этажа здания выходят на северную и южную сторону, поэтому пожарные проезды должны быть с обоих сторон объекта.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев заметил, что парковка для автомобилей здания размещена на территории общего пользования — фактически на тротуаре. Чиновник предложил согласовать этот вопрос с комитетом по дорожному хозяйству города.

Присутствующий на заедании главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников пояснил, что это возможно, но лишь в крайних случаях.

«Есть норма, которая говорит, что подготовка проектной документации применима к объектам капитального строительства в границах земельного участка, принадлежащего застройщику. Это говорит о том, что здание и благоустройство должны размещаться на участке строительства. В отдельных случаях можно задействовать территорию общего пользования, но это как дополнение к нормативам, которые обеспечиваются в пределах участка», — сказал он.

Улица требует большего

Недовольны эксперты остались и внешним обликом здания. Руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг раскритиковал проект за то, что у здания два корпуса. Директор мастерской «Призма» Наталья Кан отметила, что улица Северо-Западная, откуда будет виден офисник, магистральная, а потому фасады здания должны быть выполнены из «более серьезных материалов, а не сэндвич-панелей».

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Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко добавил, что сейчас улица Смирнова страдает от обилия новых объектов и все они никак не гармонируют между собой.

«Многострадальная Смирнова. Напротив (по четной стороне — прим.ред.) есть хороший жилмассив, сформированный пятиэтажными домами, целый квартал советской застройки. Сейчас на улице Смирнова (по нечетной стороне, от ул. Северо-Западной до ул. Горно-Алтайской — прим.ред.) мы видим два частных дома, затем этот объект, потом частный дом, пятиэтажка,. Они все разноплановые, у них разные назначения, стили. Наверное, все законно. Но мне, как жителю, обидно, что улица Смирнова именно так выстраивается и в цветовой конструкции, и в фасадах, и в назначении зданий», — сказал он.

В результате проект отправили на доработку и рекомендовали авторам обратить внимание на все замечания.