«Вопросы серьёзные». В Барнауле в ближайшие годы резко снизится количество новостроек

В 2023 и 2024 годах в Барнауле прогнозируют снижение объёмов строительства. Уже сейчас количество проектов, которые находятся в работе, минимальное за последние десятилетия. Из-за этого край готовится корректировать ежегодные планы по вводу квадратных метров. Одной из причин спада эксперты называют нехватку земель под строительство. Об этом говорили на круглом столе, посвящённом развитию отрасли.

План — провал

По итогам 2022 года в Алтайском крае могут ввести около миллиона квадратных метров жилья (многоквартирные и частные дома). По данным на август, в регионе построено 716 тыс. «квадратов», в конце сентября ожидают цифру в 760 тыс., а план на 2022 год составляет 795 тыс. «квадратов». Об этом сообщил замминистра строительства Алтайского края Игорь Спивак.

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Всего же до 2030 года по нацпрограмме «Жильё» регион должен ввести 10,8 млн квадратных метров. Будет ли достигнут этот показатель — большой вопрос. Строители говорят, что ситуация на рынке тревожная.

«Вроде бы мы сегодня рапортуем о рекордных цифрах по вводу жилья в Барнауле и крае. Но другая цифра, которая нас сильно тревожит, — падение „незавершёнки“. В 2019 году в стадии строительства находилось 1,15 млн „квадратов“ многоквартирного жилья, вводили 425 тыс. кв. м. В 2020 году объём незавершённого строительства составил 976 тыс. „квадратов“, сдали 476 тыс. В 2021 году „незавершёнки“ было 758 тыс. квадратных метров, ввели 571 тыс. Сегодня уровень незавершённого строительства составляет 598 тыс. кв. м. По данным на август, сдано 364 тыс. кв. м», — сообщил председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Снижение объёмов ввода жилья эксперты прогнозировали ещё несколько лет назад, когда в городе резко упало число выданных разрешений на строительство. По словам Мишустина, если в 2018 году девелоперы получили 61 разрешение, то в 2020-м — 21. В 2021 году количество разрешений также было невелико — 20. При этом сейчас в городе вводят дома, разрешения на строительство которых компании получили как раз в 2018-м.

«Что мы будем вводить в 2023 и 2024 годах? Вопросы очень серьёзные стоят», — говорит он.

Застроить Поток и поля

В правительстве края считают, что одна из причин снижения объёмов строительства в городе — нехватка земли. Решить её могут участки около аэропорта — около 400 га, подходящих под возведение многоэтажных домов и сопутствующей инфраструктуры. Пока земли принадлежат государству, но регион работает с «Дом.РФ» по их передаче городу. Кроме того, под застройку могут отдать и микрорайон Поток, где много аварийного жилья, сообщил Игорь Спивак.

«Разработана и утверждена концепция застройки, готовятся проекты планировок по квартальной застройке в рамках комплексного развития территории зоны аэропорта. В Барнауле, учитывая дефицит земли, прорабатывается вопрос о вовлечении земель под комплексное развитие района существующей застройки — Потока, где производилось переселение граждан из аварийного жилья», — сказал чиновник.

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Однако строители считают, что земли у аэропорта вряд ли решат проблему. Одно из условий, при котором федеральный институт готов её передать (или продать), — работа по комплексному развитию территории (КРТ). Что это и как по нему работать, строители не представляют.

«„Дом.РФ“ лезет сюда, наши его не пускают, а он лезет с этими гектарами, которые не сильно, мягко говоря, нужны. КРТ — что это? Даже я не знаю. Разбирался, разбирался. Если я не разобрался, остальные тем более. Это тот продукт, по которому ничего нельзя сделать. Нигде он не работают, ни одного примера нет. Нам нужны другие земельные участки, нужно отыгрывать их, выставлять на аукционы», — сказал руководитель «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов.

Сокращение объёмов строительства может привести к ещё большему росту цен на недвижимость в Барнауле. Уже сейчас квартиры в новых домах продают дороже 100 тыс. рублей за «квадрат», говорят эксперты. Но даже если спрос на жильё в 2023-2024 годах не будет высоким, ограниченное предложение не позволит ценам идти вниз. Поэтому новостройки в ближайшие годы в Барнауле вряд ли будут дешёвыми.