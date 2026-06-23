Незаметная вентиляция. Как органично вписать фасадную решетку в экстерьер здания

Грамотный выбор изделия позволяет обеспечить эффективную вентиляцию здания и одновременно сохранить привлекательный внешний вид фасада

23 июня 2026, 16:31, ИА Амител erid: 2W5zFHkk4vm

Вентиляционная решетка / Изображение сгенерировано в нейросети "Чат ДжиПиТи"

Даже такие технические элементы, как вентиляционные решетки, способны влиять на восприятие фасада зданий. Поэтому сегодня производители предлагают решения, которые позволяют сохранить эстетику объекта без ущерба для функциональности.

Почему важен внешний вид решетки

Фасад представляет собой единую композицию, и любые элементы на его поверхности должны гармонично вписываться в общий стиль. Если вентиляционная решетка отличается по цвету или форме от отделки здания, она может привлекать лишнее внимание и нарушать целостность дизайна.

Поэтому архитекторы все чаще рассматривают такие изделия не только как часть инженерной системы, но и как элемент экстерьера. Ознакомиться с актуальными вариантами фасадных решеток можно, например, в каталоге "Рэдвент", где представлены модели для различных типов зданий и архитектурных задач.

Цвет и конструкция имеют значение

Самый простой способ сделать вентиляцию менее заметной — подобрать решетку в цвет фасада. Современные технологии окраски позволяют выпускать изделия практически в любом оттенке, благодаря чему они визуально сливаются с облицовкой.

Не менее важна и конструкция. Популярностью пользуются модели с тонкими ламелями и скрытыми креплениями. Они выглядят аккуратнее и лучше сочетаются с современными архитектурными решениями.

Продуманное размещение

Наилучший результат достигается тогда, когда расположение вентиляционных элементов учитывается еще на стадии проектирования здания. Решетки можно разместить вдоль декоративных линий, между фасадными панелями или в других малозаметных местах.

Такой подход помогает сохранить чистоту архитектурного образа и избежать визуальной перегруженности фасада.

Фасадная решетка перестала быть исключительно технической деталью. Благодаря разнообразию форм, размеров и вариантов отделки она может органично вписаться практически в любой проект.

ООО "Рэдвент Инжиниринг", ИНН 6219008001, ОГРН 1176234016111

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