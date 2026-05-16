Гостей ждут экскурсии, показательные кормления животных, квесты, выставки и мастер-классы

16 мая 2026, 20:10, ИА Амител

"Ночь музеев" проходит в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле одной из площадок Всероссийской акции "Ночь музеев — 2026" стал зоопарк "Лесная сказка". Мероприятие проходит вечером 16 мая с 19:00 до 23:00. Вход по акционным билетам — с 18:30.

В "Лесной сказке" уже собралось много народу, звучат песни и танцы, стартовала обзорная экскурсия с показательными кормлениями животных.

Программа вечера насыщенная. С 20:30 до 21:30 состоится игра-путешествие "Весна в барнаульском зоопарке", а с 20:40 до 21:20 — экскурсия "По страницам Красной книги". Завершит основную программу экскурсия "На ночь глядя" с 21:40 до 22:30.

На мини-ферме с 19:00 до 22:00 развернется выставка "Печка-кормилица", а с 19:30 до 21:00 пройдет мастер-класс "Наш мир — театр, а животные в нем актеры", где посетители смогут изготовить фигурки для театра теней.

На стоянке древнего человека с 19:00 до 21:00 организуют интерактивную игру "Путешествие в эпоху первобытных" (также при хорошей погоде).

На новой территории с 20:40 до 21:30 состоится лекция "Мы хотим завести домашнего питомца", посвященная ответственному отношению к животным. Гостям продемонстрируют правила ухода за черепахой, кроликом, морской свинкой и другими питомцами.

Стоимость билетов: для детей от 7 до 17 лет — 100 рублей, для взрослых и пенсионеров — 200 рублей. Вход бесплатный для малышей до 6 лет, участников СВО и их семей, а также многодетных семей.