Ночные работы и новый асфальт: ремонт проспекта Ленина стартует в Барнауле 29 июня

Ремонт пройдет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"

25 июня 2026, 10:05, ИА Амител

Рабочее совещание / Фото: barnaul.org

Одна из главных транспортных магистралей Барнаула уже на следующей неделе уйдет в ремонт. Работы начнутся на проспекте Ленина на участке от улицы Димитрова до площади Октября. Дорожники выйдут на объект 29 июня, а первые работы стартуют уже в ночь на 1 июля. Власти рассчитывают, что ремонт удастся провести с минимальными неудобствами для автомобилистов, поэтому большую часть работ решили перенести на ночное время и выходные дни.

Речь идет об одном из самых оживленных участков центра города. Ежедневно по проспекту Ленина проходят тысячи автомобилей, маршруты общественного транспорта, а также пешеходные потоки, связывающие центр Барнаула с другими районами краевой столицы.

Подготовку к ремонту обсудили в администрации города на специальном совещании, посвященном организации движения и проведению работ. Главной темой стало снижение транспортных заторов и минимизация неудобств для жителей и предприятий, расположенных вдоль магистрали.

Ремонт пройдет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Подрядной организации предстоит обновить дорожное покрытие и привести в порядок сопутствующую инфраструктуру.

На участке от улицы Димитрова до площади Октября планируется выполнить фрезерование старого асфальта, частично заменить бортовые камни, отрегулировать колодцы инженерных коммуникаций и уложить новые слои асфальтобетона. Кроме того, ремонт затронет тротуары, которые также будут заасфальтированы.

Первые изменения водители заметят уже 29 июня. В этот день на участке появятся временные дорожные знаки, предупреждающие о проведении работ и возможных ограничениях движения.

Основной этап стартует в ночь с 30 июня на 1 июля. В это время дорожники приступят к фрезерованию покрытия и укладке выравнивающего слоя на четной стороне проспекта Ленина на участке от улицы Димитрова до площади Октября.

Выбор ночного времени для проведения работ не случаен. Проспект Ленина остается одной из самых загруженных магистралей Барнаула, и проведение ремонта днем могло бы привести к серьезным заторам в центре города. Поэтому значительную часть работ подрядчик выполнит в часы минимального трафика, а также в выходные дни.

Особое внимание власти намерены уделить информированию жителей. Администрациям Железнодорожного и Октябрьского районов поручено довести информацию о ремонте до многоквартирных домов и предприятий торговли, которые находятся в зоне проведения работ.

Кроме того, городские службы будут следить за дорожной ситуацией в районе ремонта. По итогам совещания заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин поручил обеспечить постоянный мониторинг транспортной обстановки и контроль за соблюдением сроков выполнения работ.