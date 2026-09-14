Новую искать почти полгода. Алтай оказался в конце рейтинга по уровню безработицы

При этом поиск работы в крае ускорился

14 сентября 2026, 15:15, ИА Амител

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым низким уровнем безработицы, а Республика Алтай — 80-е, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, на поиск работы во втором квартале 2026 года россияне в среднем затрачивали 5,5 месяца, а годом ранее этот срок составлял 5,2 месяца. При этом доля граждан, ищущих работу год и более, увеличилась с 12,1% до 13,2%. Безработица во втором квартале сократилась и в большинстве регионов составила менее 3%.

"В Алтайском крае уровень безработицы во втором квартале 2026 года — 3,5%. Изменение к аналогичному периоду 2025 года составило +0,1 процентного пункта. Среднее время поиска работы во втором квартале 2026 года — 4,8 месяца", — говорится в исследовании.

Кстати, по итогам четвертого квартала 2025 года на поиск работы жители края в среднем тратили больше времени — 5,7 месяца. Так что поиск работы в регионе ускорился.

В Республике Алтай уровень безработицы составил 5,5%, при этом произошло снижение на 0,4 процентного пункта. Время поиска работы — 6,8 месяца.

Регионы СФО:

Республика Хакасия (6-е место) — безработица составила 1,0%, время на поиск работы — 7,8 месяца;

Красноярский край (12-е место) — 1,3% и 6,6 месяца;

Новосибирская область (56-е место) — 2,2% и 5,5 месяца;

Томская область (64-е место) — 2,6% и 3,4 месяца;

Омская область (66-е место) — 2,7% и 5,0 месяца;

Иркутская область (69-е место) — 2,8% и 4,6 месяца;

Кемеровская область (75-е место) — 3,3% и 5,7 месяца;

Алтайский край (77-е место) — 3,6% и 4,8 месяца;

Республика Тыва (79-е место) — 4,7% и 4,3 месяца;

Республика Алтай (80-е место) — 5,5% и 6,8 месяца.

Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области, где уровень безработицы менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Республике Хакасия безработица составила 1%. Всего в 16 регионах уровень безработицы зафиксирован ниже 1,5%.

Наиболее высокий уровень безработицы — в республиках Северного Кавказа: замыкает рейтинг Ингушетия — 22,6%.