О правилах прохождения техосмотра в 2025 году напомнил юрист

Для обычных автовладельцев процедура является добровольной

27 февраля 2025, 14:21, ИА Амител

Автомобили в городе / Фото: amic.ru

Россиянам напомнили о правилах прохождения техосмотра в 2025 году. Для обычных автовладельцев процедура носит добровольный характер. При этом диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать, чтобы поставить на учет произведенный более четырех лет назад автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

До августа 2021 года полис ОСАГО было невозможно приобрести, если автомобиль не прошел техосмотр и не имеет диагностической карты. Однако согласно новой редакции закона "О техническом осмотре транспортных средств", легковые машины и мотоциклы, которые россияне используют в личных целях, не подлежат обязательному техосмотру.

"Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства", – пояснил Хаминский.

Также юрист обратил внимание, что добровольным техосмотр остается для автомобилистов, использующих транспорт исключительно в личных целях и не оказывающих услуг такси.