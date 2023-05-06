Обманула бразильца на 40 тысяч долларов. Собчак рассказала об аферистке из Горняка
Молодой человек по имени Педро нашёл молодую россиянку по имени Ая
06 мая 2023, 07:28, ИА Амител
Журналистка Ксения Собчак выпустила новое видео об "аферистке из Tinder", которая родилась в Горняке Алтайского края. Видео размещено на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".
Молодой человек по имени Педро переехал в Лондон ещё несколько лет назад. Это был тяжёлый момент для жизни мужчины – он развёлся с женой и судился за сына. Педро искал человека, который стал бы для него отдушиной. И нашёл – молодую россиянку по имени Ая. Его привлекла её доброта – с ней он чувствовал себя любимым и нужным.
Девушка рассказывала о себе, что она единственная в семье, а у неё очень богатый отец, владеющий компанией в Манчестере. За три недели общения у них завязались отношения. Встретиться они так и не смогли. Но Педро верил во все слова возлюбленной.
Приблизительно через месяц знакомства она стала предлагать бразильцу зарегистрироваться в приложении, якобы связанном с криптовалютой. После девушка попросила вовлечь в него друзей. Все они вложились. Общая сумма составила порядка 40 тысяч долларов. Однако чтобы они начали приносить доход, уверяла Ая, нужно дать доступы к своим кошелькам. Так они и сделали. Кто-то из них ради этого продал мотоцикл.
В итоге выяснилось, что всё это было обманом. После этого девушка пропала. С Педро начали "спрашивать друзья", и он решил найти "возлюбленную". Он связался с россиянкой, которая помогла выйти бразильцу на след мошенницы. Выяснилось, что девушка родилась и выросла в Горняке и училась в гимназии № 3, и зовут её в действительности Мария. После окончания школы она поступила в Алтайскую академию гостеприимства (ААГ).
Выяснилось, что после обучения девушка попала в "инфоцыганство" – начала продавать "свой образ жизни" и сочинять историю успеха. Научившись необходимым навыкам, она пошла в собственное плавание по волнам мошенничества.
Педро в итоге своих поисков отправился в Горняк, чтобы связаться с родителями девушки. Для этого бразилец и съёмочная команда сначала приехали в Барнаул, откуда поездом – до Рубцовска, а после на такси до алтайского города.
Сразу выйти на след девушки не удалось. Однако Педро и сопровождающие попали в местный клуб. Местный адвокат также не смог помочь. Однако родителей Марии удалось найти.
Педро они рады не были. Общаться по поводу родственницы мать с отцом не стали. Даже на заявления о том, что их дочь обманывает людей, они не откликнулись. В результате бразильца забрали правоохранители, которых вызвал отец девушки. Мужчина подал заявление на Марию в Москве.
02:06:26 07-05-2023
Поди разочаровал Педро , ну а где живут родители его , в Бразилии ? А сделал ли он памятники своим прабабушкам и прадедушкам ? Это важно . Как отреагировала бы будущая свекровь живущая в Бразилии ? Он даже не познакомил избранницу со своими родителями . В конце концов , интерес вызывает даже кто какими болезнями болел в своей жизни каждый из его родственников , а он прям сразу жениться хотел , какой-то в образе кота в мешке о котором ничего неизвестно эдакий мистер Икс . Ничего удивительного , примерно как прохожий по улице вдруг начал приставать и потому вызвали полицию .
13:50:30 07-05-2023
Гость (02:06:26 07-05-2023) Поди разочаровал Педро , ну а где живут родители его , в Бра... Точно . Сделаны или нет памятники прабабушкам у Педро , это очень важно выяснить до женитьбы его , ведь если памятники не сделаны , их придётся делать после свадьбы и молодой супруге пришлось бы уже проявлять усердие помогать ему в установке памятником его прабабушкам и прадедушкам в Бразилии . Строительного раствора не замесил чтоб построить дом , не подготовил саженца чтоб посадит дерево , а уже жениться хотел ?
02:16:22 07-05-2023
Жениться это не в бирюльки играть .
02:26:39 07-05-2023
Педро даже не позаботился о нормальной спокойной обеспеченной жизни своей прошлой тёщи , ведь она родная бабушка его сына от прошлой супруги . Как жизнь у бывшей тёщи Педро поведать ведь надо было , ведь это важно . Интересную историю Ксения Собчак нам преподнесла , есть о чём подумать . Жениться это очень серьёзное дело .
02:34:53 07-05-2023
Это ещё Педро не встретились кунаки , как в фильме "Кавказка пленница" .
04:19:00 07-05-2023
Будто выдуманная история у них . Педро говорит в интервью что после развода хотел забыться , но у него сын , забыться означало забыть о сыне ? Ненормальный какой-то выдуманный сюжет у них . И главное получается , забывающий о своих детях мечтает опять жениться чтоб наверное опять продолжать забывать о детях ещё и от другой женщины ? Глупости у них придумали . Типаж не для подражаний . В конце концов неужели в Лондоне не было нормальных девушек если в Россию поехал жениться ?
04:43:33 07-05-2023
Даже интересно , как будет оценивать такие приключения своего отца сын Педро когда порастёт . Ксения Собчак сможет подарить свою киноленту о нём его сыну , это будет как машина времени о его отце , где сын Педро сможет сделать свой вывод как всё это было своим "Солярисом" вспоминая о нём .
15:41:26 07-05-2023
Общаться по поводу родственницы мать с отцом не стали. Даже на заявления о том, что их дочь обманывает людей, они не откликнулись. (((( А если бы Педро с девушкой которая ему понравилась пошёл в ресторан оплатив это , ухаживая за ней играл вместе с ней в лотерею "русское лото" купив лотерейные билеты и ничего не выиграл , прогуливаясь с ней по улицам оказался бы обманутым наперсточниками , и всё такое как обычно это бывает у всех , он тоже преподносил бы что девушка на которой он хотел жениться его обманула ? Не верим Педро в его искренности . Наверное даже непорядочно с его стороны делать обвинения в адрес молодой девицы что она встала на скользкий путь в своей жизни якобы занимаясь наивным обманом . Хотя бы чучуть надо быть честным самому Педро . Очень поучительная история о любви получилась у Ксении Собчак , молодец . ))))
16:03:19 07-05-2023
Сюжет истории о любви , будто Педро единственный человек на Земле , который находится в окружающих условиях вокруг него абсолютного обмана и Педро хочет найти за всё это некоего виновного , выбрав для себя самого безвредного человека в лице этой девицы , для какого-то глупого самоутешения самого себя . Ненормально такое .
16:13:27 07-05-2023
Как извращение какое-то . Девица сказала Педро что не хочет с ним общаться и тогда он придумал чтоб себя навязать ей причину , будто она виновна во всех обманах его всеми кто его обманывал в его жизни .
16:26:25 07-05-2023
Педро поехал в Россию , даже не удосужился поинтересоваться за какие деяния его могли бы арестовать , ведь где бы он не находился в какой стране он должен быть законопослушным человеком законодательства той страны где находится , и умудрялся преподносить ЗАКОННОСТЬ в качестве преследуемого его в виде везде следящего за ним . Это мания преследования , такое психиатры могут объяснить что это за болезнь когда человеку кажется и мерещится что за ним постоянно везде кто-то следит .
17:02:11 07-05-2023
Ситуация , что Педро находится на планете Земля , он человек и не может знать всего ведь всё знать невозможно , он постоянно обращается к кому-то из окружающих его чтоб узнать как что на самом деле по-настоящему , НО НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ , что каждый к кому он обратился , равно как он в таких же условиях , и для каждого из них тоже всё знать невозможно , и у каждого из них тоже вопросы для самих себя как что на самом деле . Даже в виновность некому предъявить Педро , что не могут всего знать те с кем он общался где-либо .
17:39:18 07-05-2023
Что за пара клоунов за педру тут переживает?
18:07:52 07-05-2023
Гость (17:39:18 07-05-2023) Что за пара клоунов за педру тут переживает?... Мужчина подал заявление на Марию в Москве. Заявление подал , это официальное обращение в правоохранительные органы . Взгляд со стороны , в чём же суть могла быть такого его заявления .