Обманула бразильца на 40 тысяч долларов. Собчак рассказала об аферистке из Горняка

Молодой человек по имени Педро нашёл молодую россиянку по имени Ая

06 мая 2023, 07:28, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Журналистка Ксения Собчак выпустила новое видео об "аферистке из Tinder", которая родилась в Горняке Алтайского края. Видео размещено на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Молодой человек по имени Педро переехал в Лондон ещё несколько лет назад. Это был тяжёлый момент для жизни мужчины – он развёлся с женой и судился за сына. Педро искал человека, который стал бы для него отдушиной. И нашёл – молодую россиянку по имени Ая. Его привлекла её доброта – с ней он чувствовал себя любимым и нужным.

Девушка рассказывала о себе, что она единственная в семье, а у неё очень богатый отец, владеющий компанией в Манчестере. За три недели общения у них завязались отношения. Встретиться они так и не смогли. Но Педро верил во все слова возлюбленной.

Приблизительно через месяц знакомства она стала предлагать бразильцу зарегистрироваться в приложении, якобы связанном с криптовалютой. После девушка попросила вовлечь в него друзей. Все они вложились. Общая сумма составила порядка 40 тысяч долларов. Однако чтобы они начали приносить доход, уверяла Ая, нужно дать доступы к своим кошелькам. Так они и сделали. Кто-то из них ради этого продал мотоцикл.

В итоге выяснилось, что всё это было обманом. После этого девушка пропала. С Педро начали "спрашивать друзья", и он решил найти "возлюбленную". Он связался с россиянкой, которая помогла выйти бразильцу на след мошенницы. Выяснилось, что девушка родилась и выросла в Горняке и училась в гимназии № 3, и зовут её в действительности Мария. После окончания школы она поступила в Алтайскую академию гостеприимства (ААГ).

Выяснилось, что после обучения девушка попала в "инфоцыганство" – начала продавать "свой образ жизни" и сочинять историю успеха. Научившись необходимым навыкам, она пошла в собственное плавание по волнам мошенничества.

Педро в итоге своих поисков отправился в Горняк, чтобы связаться с родителями девушки. Для этого бразилец и съёмочная команда сначала приехали в Барнаул, откуда поездом – до Рубцовска, а после на такси до алтайского города.

Сразу выйти на след девушки не удалось. Однако Педро и сопровождающие попали в местный клуб. Местный адвокат также не смог помочь. Однако родителей Марии удалось найти.

Педро они рады не были. Общаться по поводу родственницы мать с отцом не стали. Даже на заявления о том, что их дочь обманывает людей, они не откликнулись. В результате бразильца забрали правоохранители, которых вызвал отец девушки. Мужчина подал заявление на Марию в Москве.