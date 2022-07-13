Алтайские пассажиры в Новосибирске будут ждать свои автобусы в подземелье

Новая автостанция в Новосибирске. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

12 июля в Новосибирске на площади Гарина-Михайловского открыли новую автостанцию, куда прибывают автобусы из Барнаула, Рубцовска, Горного Алтая, Томска и Кемерова. Вместо небольшого надземного павильона для пассажиров теперь работает подземный автовокзал, сообщает «КП-Новосибирск».

На автостанции под землёй предусмотрен зал ожидания, круглосуточные кассы, туалеты и даже места для зарядки телефонов.

Прошлый павильон, который снесли в июне, мэр города Анатолий Локоть назвал «тесным и старым». Новое помещение значительно просторнее и современнее. Из него можно дойти до поездов дальнего следования и на электрички, а также выйти к остановке городских автобусных маршрутов. Переход на станцию метро доделают к концу лета.

То, что станция перенесена в подземелье, позволило очистить привокзальную площадь.

«Привокзальная площадь — это ворота в Новосибирск, и сегодня эта площадь принимает завершенный, привлекательный, современный вид», — заявил мэр города.

Стоимость строительства подземной автостанции оценивается в 100 млн рублей. По данным мэрии, в это строительство вложены частные деньги инвесторов.