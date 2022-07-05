Алтайский край оказался в аутсайдерах рейтинга регионов по качеству дорог

Эксперты сравнили российские регионы по доле автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2020 года. Алтайский край оказался на 72 месте из 85, сообщает РИА Новости.

Все автомобильные дороги делятся на три типа — федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. Более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения.

«В Алтайском крае доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям — 34,6%», — говорится в исследовании.

Республика Алтай оказалась на 83-м месте с показателем 23,8%.

Среди сибирских регионов самые качественные дороги в Кемеровской области — 73,1%.

В Москве стандартам отвечают 97,5% региональных или местных трасс. Более 80% дорог соответствуют требованиям в ХМАО, Краснодарском крае, Ингушетии и Челябинской области.

Самые плохие дороги, согласно данным рейтинга, находятся в Архангельской области — лишь 10,3% отвечают нормативным требованиям.

Как пояснили эксперты, сложнее всего обеспечивать долговременное качество дорожного покрытия в северных регионах. Кроме того, состояние дорог зависит от экономической ситуации в субъекте и его финансовых возможностей.