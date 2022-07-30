Археологи обнаружили в Алтайском крае древнюю могилу «Ромео и Джульетты»

Могилу «Ромео и Джульетты» Афанасьевской эпохи обнаружили в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба АлтГУ, в Чарышском районе возле реки Тёплой археологи искали захоронения тюркского времени и нашли уникальное погребальное сооружение.

Экспедиция в поисках погребений тюркского времени «Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек — 2022» была организована НОЦ алтаистики и тюркологии АлтГУ в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая». Вместе с алтайскими учёными в нём принимали участие сотрудники Института истории материальной культуры РАН и Торайгыровым университетом.

Саму древнюю могилу начали раскапывать ещё три года назад.

«Мы ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера, но совершенно неожиданно обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10−12 лет», — рассказал профессор Сергей Грушин.

Тела лежали на спине с согнутыми в коленях ногами, а рядом с ними находились горшки, один из которых причудливой формой. На руках были одинаковые браслеты, которые отличались лишь одной бусиной.

Археологи подчёркивают, что обычно подростков не хоронят в подобных могилах — для них курганы выстраивали гораздо меньших размеров.