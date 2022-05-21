Аудиогид и автопробег. Как на Алтае отметят 100 лет Чуйскому тракту и кто приедет на праздник

Столетие с момента основания Чуйского тракта в Алтайском крае отметят международным автопробегом, а также созданием специального аудиогида по знаковым туристическим местам региона. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Основные мероприятия пройдут именно 26 мая — в годовщину 100-летия придания тракту статуса дороги государственного значения. На столетний юбилей Чуйского тракта приедет глава Росавтодора Роман Новиков. Также в мероприятии примут участие главы Алтайского края и Республики Алтай.

По словам Евгения Дешевых, 26 мая откроют два отрезка четырёхполосной дороги: в районе Озёрок и рядом с городом Бийском. Праздничные мероприятия пройдут в музее Чуйского тракта. Там откроется выставка ретроавтомобилей. Кульминацией праздника станет концерт в Горном Алтае. 28 мая стартует международный проект автопробега по трассе, в котором примут участие представители нескольких регионов страны.

Завершится празднование 100-летия Чуйского тракта созданием аудиогида по популярным туристическим местам, которые находятся вдоль самой известной дороги региона. Он будет размещён на портале izi travel в начале июля этого года.