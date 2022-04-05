Бензин в Алтайском крае оказался самым дешевым в стране

Средняя стоимость литра бензина в Алтайском крае в период с 21 по 27 марта составила 46,12 рубля. Это, согласно данным Росстата, самый низкий показатель в России.

За литр АИ-92 жителям Алтайского края в среднем нужно было заплатить 44,99 рубля. Меньше платили только жители Курганской и Челябинской областей.

АИ-95 со средней ценой 47,22 рубля за литр оказался самым дешёвым по стране.

Литр АИ-98 по краю в среднем стоил 57,19 рубля, что не является рекордно низким показателем по стране. Не дошла до рекордно низких показателей и стоимость дизельного топлива. В указанный период литр дизеля в среднем стоил 54,77 рубля.