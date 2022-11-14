Бывший военный опознал самолёт-памятник в Барнауле и прислал его фото на аэродроме

Авиатехник узнал в барнаульском памятнике свой самолёт. Пост об этом опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Наткнулся в Сети на фото Л-39 в Барнауле. А я служил в г. Жердевка в 88-90 годы в качестве техника самолёта. В 90-х полк перевели в Барнаул, где ещё было ВВАУЛ. Думаю, интересно, бортовой „11“, как и у „моего“. Покопался в интернетах, и, точно! Заводский номер 734124. Состояние, конечно, не ахти», — сказал мужчина.