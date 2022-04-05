Более 100 млн рублей пытались за месяц нелегально вывезти из России

Работники таможни с 24 февраля по 31 марта обнаружили 1078 фактов попытки ввоза или вывоза наличных из страны. Об этом сообщает газета «Известия».

Всего таможенники выявили нарушений на сумму более 150 млн рублей. Примечательно, что количество денег, которые незаконно пытались вывезти с территории России, выросло почти вдвое: в этом году оно составило 104 млн рублей, что на 55% больше, чем в прошлом году, когда из страны пытались вывезти 67 млн рублей.

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В ФТС отмечают, что в вывозе наличных есть свои популярные направления. Если раньше таковыми были США, страны ЕС и Турция, то в этом году, помимо Турции, деньги чаще всего пытались вывезти в страны Средней Азии, Израиль и ОАЭ. Чаще всего деньги вывозились российскими гражданами.

Эксперты связывают этот факт с волнением граждан за свои накопления в условиях конфронтации России со странами Запада, и с санкциями, которые накладывают на Россию. Кроме того, рост связан с открытием авиасообщения со многими странами и отменой антиковидных ограничений.

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Напомним, ранее российский Центробанк установил особый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Он будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.