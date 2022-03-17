Известный барнаульский строитель рассказал о перспективах краевого центра

Гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин считает, что общественность должна активнее взаимодействовать с властями города, тем более что чиновники уже не раз заявляли: они готовы к сотрудничеству и диалогу. О своём видении развития краевого центра известный алтайский строитель рассказал в преддверии отчёта главы Барнаула Вячеслава Франка. Он запланирован на 18 марта.

По словам Отмашкина, в краевом центре в последнее время заметно усилилась роль союзов промышленников и предпринимателей. «Мэр Вячеслав Франк настаивает на создании своего рода штаба, который позволил бы принципиально по-другому посмотреть на имеющиеся вопросы. А кто может довести объективное положение дел в отраслях? Руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса», — цитирует гендиректора организации «Алтапресс».

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По его оценке, в городе много положительных моментов, но власть стала обозначать и проблемы. «Такая позиция импонирует. О том, как всё хорошо, можно говорить бесконечно. Однако сложности не нужно замалчивать или прятать. Мне кажется, руководство города готово к серьёзной работе в этом направлении. Общественность должна видеть, что делается для Барнаула. Ведь несколько недель назад привычный для нас порядок вещей закончился. Мы сейчас живём уже в другом времени, и оно требует совершенно других подходов и оценок», — резюмировал Владимир Отмашкин.

Кроме того, предприниматель дал свой прогноз и относительно дальнейшего развития Барнаула. В частности эксперт не согласился с тем, что численность населения краевого центра будет постепенно снижаться. В первую очередь это связано с активным притоком сельского населения.

Также Отмашкин заявил, что Барнаулу необходимо проработать транспортную схему. Сейчас город зачастую «скован» пробками. При грамотном подходе к организации движения этого быть не должно. В частности спикер указывает на необходимость создания дублёра проспекта Строителей. Как вариант — соединить улицу Кулагина и проспект Красный Текстильщик.