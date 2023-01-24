Как получить подарок за своевременную оплату газа

"Газпром межрегионгаз Новосибирск" провёл для алтайских потребителей сразу несколько акций

24 января 2023, 10:50, ИА Амител

Надежда Рогова и победитель акции / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае всё больше жителей получают доступ к природному газу. Это удобный и экологически чистый энергоноситель, приносящий в дома тепло и уют. Но за него, как и за любую коммунальную услугу, нужно платить и вовремя. Для многих, особенно людей старшего возраста, своевременная оплата – неукоснительное правило. Как оказалось, за это ещё и подарки дарят. Поощрением абонентов вот уже второй год занимается "Газпром межрегионгаз Новосибирск". Итоги новой серии акций в компании подвели в минувшую пятницу, 20 января.

А что, и правда были подарки?

Правда, и много. В рамках акции "Добросовестный абонент" (действовала с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023-го), например, компания выбрала 90 ответственных потребителей. Все они получили (или ещё получат) по сертификату номиналом 2000 рублей в магазин "Пятёрочка". Условия участия были максимально простые – передать показания счётчика и оплатить текущее потребление до 25.12.2022, не иметь просроченной задолженности. Потребителей, подходящих под эти условия, набралось более 24 тысяч.

Жительница Центрального района Барнаула Наталья Силаева рассказала, что сделала, чтобы победить.

"Как всегда регулярно оплачивала все коммунальные услуги, в том числе и газ. Я всегда плачу вовремя, чтобы не было долгов. И вот победила. Неожиданно, но очень приятно", – поделилась женщина.

Кстати, её дом был газифицирован лишь в прошлом году. До этого грелись центральным отоплением. С газом намного удобнее, признаёт Наталья Силаева, в любое время года можно убавить или прибавить тепло.

Надежда Рогова и победитель Наталья Силаева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ещё одна победительница – жительница Барнаула Александра Шавердина – тоже приятно удивлена своей удаче. И тоже всегда исправно платит за газ.

"Я пенсию получу и сразу откладываю деньги, как передам показания, так почти сразу и плачу, даже месяц ещё не закончился", – рассказала пенсионерка.

Ещё 15 жителей Барнаула получили ценные призы, среди которых пауэрбанк и беспроводные наушники в рамках акции "Удобней онлайн!". И это только в декабре. Акция будет идти до 31 марта 2023 года. Для участия необходимо зарегистрироваться в "Личном кабинете", начать им активно пользоваться (оплачивать счета, передавать показания) и соблюдать платёжную дисциплину. Только за последние два месяца прошлого года к ЛК подключилось более тысячи человек. Всего же в Алтайском крае абонентов, которые выбрали удобный онлайн-формат передачи показаний и оплаты услуги, уже свыше 18 тысяч.

Победитель Александра Шавердина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае более 142 тысяч абонентов – физических лиц "Газпром межрегионгаз Новосибирск". Из них 4,6 тысячи стали пользователями ресурса в 2022 году. Количество потребителей голубого топлива постоянно растёт.

Зачем это делать, ведь эти люди и так платят?

А вот как раз чтобы поощрить добросовестных плательщиков.

"Мы постоянно проводим работу с неплательщиками. При этом всё больше внимания уделяем и тем, кто рассчитывается за ресурс вовремя. И поощряем их, мотивируя и дальше платить как положено. И чтобы простимулировать неплательщиков", – пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей филиала "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в Алтайском крае Надежда Рогова.

Этот "пряник" действительно помогает уменьшить число должников. В декабре 2022 года количество абонентов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, снизилось на 17,4% (с 13 822 до 11 417). А общая сумма просроченной задолженности сократилась на 16,7%.

Надежда Рогова и ещё один победитель акции / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что будет, если вовремя не платить за газ?

О санкциях для должников рассказала Надежда Рогова. По её словам, с ними активно работают: отправляют уведомления, звонят, чтобы напомнить о долге. Если неоплата затягивается более чем на один расчётный период, то начисляют пени, выставляют досудебные претензии. Если и это не помогает, то должника могут даже отключить от газоснабжения.

"Это, конечно, крайняя мера. Но законодательство предусматривает такой вариант для злостных неплательщиков", – подчеркнула Рогова.

Победители акции / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, и для должников поставщик газа провёл полезную акцию. Она называется "Дай списать!". Для аннулирования начисленных пеней было необходимо передать показания и оплатить задолженность за предыдущие периоды до 31 декабря 2022 года. Взамен – списание пеней в полном объёме.

"Эта акция – шаг газовой компании навстречу должникам, которая даёт им возможность без дополнительных штрафов и санкций погасить накопившиеся долги за газ", – подчеркнули в "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

При этом Надежда Рогова заверила, что долги одних никак не отразятся на качестве и своевременности получения услуги других. Все свои обязательства поставщик газа выполняет.

Подарки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подробные условия всех акций узнавайте на сайте mrg54.ru и в официальном сообществе "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

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