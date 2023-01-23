Бывший российский лидер высказал мнение, что "Единая Россия" может помочь политсилам страны выстроить отношения с зарубежными партиями

23 января 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил из политического ландшафта. Об этом он сказал на заседании бюро высшего совета "Единой России", передаёт РИА Новости.

Бывший российский лидер высказал мнение, что "Единая Россия" может помочь политсилам страны выстроить отношения с зарубежными партиями. Он добавил, что "такую линию можно выстраивать в качестве единой линии", указав на аналогичный опыт других государств.

"Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта", – отметил он.

Медведев предложил для этих целей использовать опыт совета непарламентских партий и межпартийных предвыборных соглашений. Он также подчеркнул, что борьба против "общего врага" важнее межпартийных разногласий. По словам Медведева, большое значение имеет объединение усилий партий властей на всех уровнях для достижения целей военной спецоперации на Украине.